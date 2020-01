Újabb anyagokkal bővült a dizájnerdrogok tiltólistája

Különös ellentmondást fedezett fel Orbán és az Opus Mátrai Erőmű ügyében tett nyilatkozatai között Tóth Bertalan.

Egyre jobban belekavarodik a kommunikáció a Mátrai Erőmű állami visszavásárlásának magyarázásába. Csak emlékeztetőül: Mészáros Lőrinc cége, az Opus Global Nyrt. közvetett irányítása alatt álló Status Power Invest Kft. 2018 áprilisában szerzett 61,76 százalékos mértékű közvetett befolyást a Mátrai Erőmű Zrt-ben mintegy 11 milliárd forintért. Az új irányítás alatt gyorsan veszteségesre fordult az erőmű üzemeltetése, ennek ellenére a tulajdonosok 11 milliárd forintot vettek ki az eredménytartalékból , amit a korábbi években halmoztak fel a működési eredményből. Mindezek után pedig közölték, hogy az állam visszavásárolja a sokmilliárdos felújításra, korszerűsítésre szoruló erőművet. Nem véletlenül a kérdés annak ellenére is szóba került Orbán Viktor sajtótájékoztatóján , hogy mindent megtettek a nem megfelelő kérdések elkerülésére. (A 24.hu-t, a Direkt36-ot és az Átlátszót be sem engedték, a Népszava tudósítója az AP, a BBC, a HVG, a 444 és az Inforádió munkatársához hasonlóan nem kapott szót, hogy feltegye kérdését.) Orbán el is mondta, hogy tízezer ember munkahelye és sorsa múlik az erőmű megvásárlásán, és azért kell megvenni a céget, mert Mészárosék nem tudták volna biztosítani az átalakításhoz szükséges egymilliárd dollárt. (Szerencsére a magyar adófizetők igen, de ezt már csak mi tesszük hozzá.) De senki ne aggódjon, nemzetközi vagyonbecslő céget kértek fel az ügylet felmérésére, és ha lezárult, akkor ennek eredményét nyilvánosságra is hozzák. A miniszterelnök tájékoztatója alapján tehát egy nemzetközi társaság ma is vizsgálja a pontos forgalmi értéket, így annak megállapítása csak a jövőben fog lezáródni. „Transzparens ügyletről van szó, amely jogilag még nem ért véget, nemzetközi cég fogja átvizsgálni, felértékelni az erőművet, ennek minden részlete nyilvános lesz” - mondta Itt azonban van némi probléma. Ahogy azt Tóth Bertalan, az MSZP elnöke észrevette és Facebook-posztjában meg is írta, vagy ez a kijelentés hazugság vagy OPUS Global Nyrt. hazudott, amikor 2019. december 23-án azt a rendkívüli közleményt jelentette meg a tőzsdei befektetőknek címezve, hogy e napon a társaság végleges szerződést kötött az MVM Zrt.-vel a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66%-os tulajdoni hányadának az értékesítése tárgyában.