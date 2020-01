Tizenegyéves fiú lőtte le tanárát, és hat embert megsebesített egy mexikói iskolában

Egyelőre nem tudni, mi volt a diák indítéka.

Tizenegy éves fiú lövöldözött iskolájában pénteken az észak-mexikói Coahuila államban, írja a CNN alapján az Index . A hatodikos gyerek megölte tanárát, hat embert megsebesített, majd végül öngyilkos lett. Osztálytársai szerint a fiú jól nevelt volt, jól tanult, és a nagymamájával élt, pénteken reggel viszont, a merénylet előtt arra figyelmeztette néhány osztálytársát, hogy "ez az a nap". Kilenc körül a fiú kikéredzkedett a mosdóra, de negyedóra múlva sem jött vissza. Amikor tanára keresni kezdte, már kijött a mosdóról, két kezében egy-egy fegyverrel. A beszámolók szerint a fiú egyből a tanárára célzott, majd utána magát is megölte. Az iskola egy Facebook-posztban közölte: a lövöldöző és a tanár is meghalt. "Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyesmi előfordulhat a társadalmunkban" – írták, és hozzátették, hogy a két áldozaton kívül öt diák és egy tanár is megsebesült a lövöldözésben. A hat sebesültből négyet kórházba szállítottak, egyelőre nincs hír az állapotukról. A torreóni Colegio Cervantes magániskolába 1900 diák járt a 2016-os adatok szerint, óvodától kezdve a gimnáziumig. Az eset után az aggódó rokonok egyből elvitték gyerekeiket az iskolából. Egyelőre nem tudni, mi volt a tizenegy éves fiú indítéka, sem azt, hogy honnan szerezte a fegyvereket. A hatóságok szerint a fiúra nagy hatással volt a Natural Selection nevű lövöldözős videojáték, amiben az emberek különböző idegenekkel küzdenek meg a túlélésért. A BBC arról ír, a fiú pólóján is a játék címe szerepelt.