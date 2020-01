Veszekedés közben halálra gázolta a férjét, vádat emeltek ellene

A főügyészség erős felindulásból elkövetett emberölés bűntettével vádolja a nőt.

A Csongrád Megyei Főügyészség vádat emelt azzal a szeged környéki faluban lakó nővel szemben, aki 2017 decemberében egy veszekedés közben autóba ült, majd az elé ugró férjét elütötte és a férfi halálát okozta. Azaz áll: a vádirat szerint a nő és férje között – elsősorban a férfi italozó életmódja és agresszív természete miatt – hosszabb ideje megromlott a kapcsolat, azonban a gyakori konfliktusok ellenére együtt éltek. A férfi 2017. december 27-én, kora délután alkoholt fogyasztott, majd közös házukban megtámadta – meglökte és fojtogatta – feleségét. A nő ki tudott térni a támadás elől, magához vette a közös gépkocsijuk kulcsát és kirohant a házból. A ház előtt parkoló autójukba ült és – a támadás miatti, tudatszűkült állapotban – nagy gázt adott, kipörgő kerekekkel elindult. Röviddel az elindulás után elütötte a gépkocsi első lökhárítójával a férfit, aki a motorháztetőre zuhant. A vád szerint a nő észlelte az elütést, levette lábát a gázpedálról valamint a műútra ráhajtott, ami miatt a sértett a gépkocsi elé, az útra esett. A nő ezt is észlelte, már nem gyorsított, de nem is fékezett, így ráhajtott az aszfalton fekvő sértettre. A férfi teste fennakadt a gépkocsi alvázában, a fékezés nélkül továbbhaladó autó a testet vonszolta, majd az autó a túloldali útpadkára felment, és ott fennakadt a sértett testén. A vádlott még ekkor is ismételt gázadással próbálta a gépkocsit a fennakadásból kimozdítani, azonban az autó kerekei kipörögtek és nem tudott elindulni. A férfi a ráhaladás, a beszorulás, valamint a mellkas összenyomatása miatt életét vesztette. A közlemény szerint amennyiben a nő férje elütését követően akárcsak lassítófékezést is alkalmazott volna, a gépkocsi nem haladt volna rá a férfire és így a halálos következmény sem történt volna meg. A főügyészség a nőt erős felindulásból elkövetett emberölés bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni.