Videó készült az egyszerre öt budai házat oltó tűzoltókról

Az egyik bántalmazásról videó is készült, mely felkerült egy közösségi oldalra.

Előzetes letartóztatásba helyezte az ügyészség indítványára a kaposvári bíróság azt a 17 éves fiatalt, aki a Zita Gyermekotthonban bántalmazta egyik társát. A megalapozott gyanú szerint az otthon gondozottja 2019 decemberében többször, minden ok nélkül, gyakorlatilag szórakozásból bántalmazta intézeti nevelt társát. A bántalmazások közül a december 29-én történtet a gyanúsított egyik társa videóra vette, melyet később megosztott az egyik közösségi oldalon is. A nagy visszhangot kiváltó felvétel nyilvánosságra kerülését követően a fiatalkorú gyanúsított megszökött, azonban a kaposvári rendőrök rövid időn belül elfogták és vele szemben – őrizetbe vétele mellett – az aljas indokból folytatólagosan elkövetett súlyos testi sértés bűntett kísérlete, valamint folytatólagosan elkövetett minősített személyi szabadság megsértése megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak. Az esetet rögzítő felvételen jól hallható, hogy a videó készítője a bántalmazás folytatására tüzeli az elkövetőt, ezért a nyomozók őt is gyanúsítottként hallgatták ki. A nyomozási bíró az előzetes letartóztatással kapcsolatban azt is elrendelte, hogy azt javítóintézetben kell végrehajtani.