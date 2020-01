A Tiszára vezényelték Baját, rögtön el is kaptak egy gazdátlan gumicsónakot

Úgynevezett osztályos fertőzés miatt néhány osztályra nem vesznek fel beteget, és az ott ápoltak látogatását is megtiltotta az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI). Erről maga az intézet számolt be hétfőn saját Facebook-oldalán. Mint írták: „Felvételi zárlatot és látogatási tilalmat rendeltünk el Funkcionális Idegsebészeti Osztályunkon és Neuroonkológiai Osztályunkon, valamint látogatási tilalmat rendeltünk el ezen osztályokon túl a Neurológiai Osztályunk egyik emeletén. A múlt hét végén észlelt osztályos fertőzésről a rutineljárásnak megfelelően tájékoztattuk a Nemzeti Népegészségügyi Központot, amelynél jelenleg is tart a mikrobiológiai vizsgálat. Ennek eredménye alapján oldjuk fel a következő napokban osztályaink zárlatát – amelyről betegeinket és látogatóinkat is tájékoztatjuk." Reagált lapunknak az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) főigazgatója, dr. Óváry Csaba. Kérdéseinkre azt a választ kaptuk, hogy életmentő műtétek semmiképpen nem maradnak el, és remélhetően a héten feloldható lesz a korlátozás az ütemezett műtétekre is. A főigazgató válaszából kiderül: a múlt hét végén észlelt, egyelőre tisztázatlan eredetű gyomor-bélrendszeri fertőzés miatt rendeltek el felvételi zárlatot a Funkcionális Idegsebészeti és Neuroonkológiai osztályokon, valamint látogatási tilalmat ezeken túl a Neurológiai osztály II. emeletén. Az érintett osztályokon fekvő betegek az intézményi protokollnak megfelelően nem helyezhetők más intézetbe a zárlat feloldásáig és nem vihetők műtőbe, hacsak nem sürgős, életmentő beavatkozásról van szó. Az esetekről még a múlt héten tájékoztatták a Nemzeti Népegészségügyi Központot. A minták virológiai, mikrobiológiai vizsgálata még zajlik, de ha új megbetegedést nem észlelnek, és a virológiai vizsgálat rövid lappangású idejű kórokozót azonosít, akkor a korlátozást akár már csütörtökön-pénteken feloldhatják - tájékoztatott a főigazgató.