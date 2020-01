Orbán meghirdette a kórházi "Potemkin-programot", ami meglepetést és zavart okozott

Annyi volna az egészségügy észszerű átalakításának? Minden rendelő, kórház kifestése egyet jelentene a rendszer konzerválásával.

Meglepte az igazgatókat és a fenntartót is a miniszterelnök a kórházi "Patyomkin-program" múlt csütörtöki meghirdetésével. A kijelentést, miszerint addig nem támogatnak egyéb fejlesztést, amíg minden kórtermet és várót fel nem újítottak, ki nem festettek, többen úgy értelmezték: ezzel máris felülírták a december végén kihirdetett kormányhatározatot, amely az egészségügy észszerű átalakítását ígérte. „Mi értelme van olyan termeket és részlegeket felújítani amelyekről egyáltalán nem biztos, hogy továbbra szükség lesz rájuk” – kérdeztek vissza a lapunk által megkeresett intézményvezetők. Azt egyelőre senki nem tudja, hogy a miniszterelnök milyen mélységű felújítást kíván, illetve ígért, de a költségeket így is gigantikusra becsülik. A bejelentés nemcsak az ágazatot, de az állami fenntartót is meglephette. Munkatársaik ugyanis a miniszterelnök bejelentése után néhány órával telefonon érdeklődtek az intézményeknél, és azonnali választ vártak arra, hogy kinél mekkora felújításra van szükség. „Kérdésükre ebben a formában legfeljebb blöffölni lehetett” – mondta lapunknak az egyik intézményvezető. A megszólalók arra is felhívták a figyelmünket, hogy még az unió által finanszírozott mintegy 500 milliárdos nagy vidéki kórházberuházások is befejeződtek 2015 előtt, így a miniszterelnöki felújítási-újrafestési ígéret azokra is vonatkozik. A fővárosban pedig, amely kimaradt az elmúlt évek rekonstrukciós programjaiból, a kórházak, és egyéb ellátóhelyek valamennyi helyiségét érintené a festési program. Egyes kórházigazgatók szerint egy négyzetméter felújítási költsége minimum 350 ezer forintba kerül. Ez azt jelenti egy nagyobb kórháznál, hogy a felújítás összköltsége a több milliárdot is elérheti. A kormányfői ígéret különösen Budapesten okoz zavart, ahol nem tudni, Orbán Viktor szavai hogyan ütköznek az Egészséges Budapest Programmal, amely a szolgáltatások átszervezését is ígérte. Azt se tudni, hogy elszívja-e az elől a fejlesztési pénzeket, és kérdéses, kifestenek-e olyan kórtermeket, amiket fél év múlva majd esetleg becsuknak. Itt nemcsak az a kérdés, hogy a festés végéig jelzett „fejlesztési stop” megakadályozza-e a kiöregedett a műszerek gépek cseréjét, hanem azt is, hogy miként érinti a Budapestnek ígért ötven milliárdos külön fejlesztési csomagot. - Isten mentsen meg minket, hogy minden egyes rendelőt, kórházat kifessünk, ez ugyanis egyet jelentene a rendszer konzerválásával – mondta lapunknak Rékassy Balázs orvos-egészségügyi szakközgazdász a miniszterelnök bejelentéséről. Hozzátette: a december végén megjelent nyolcpontos kormányhatározat, amely arról szólt, hogy miként lehetne fenntartható módon átalakítani az egészségügyet sokkal mélyebb és progresszívabb kormányzati tervekről szólt, mint a szobafestés. Ezért inkább ezeket kellene komolyan venni, rég el kellett volna kezdeni az ellátórendszer és finanszírozás komplex átalakítását – mondta végül.