A momentumosok nem léphetnek be Márky-Zay mozgalmába

Ilyen döntés nem született – üzeni az innovációs minisztérium, de érdemben nem cáfolják a Népszava értesüléseit. Palkovics László pedig letagadott egy nyilvánvalóan létező dokumentumot.

az innovációs tárca olyan térképes prezentációt és terveket mutatott be Brüsszelben, amelyeken Budapest nem szerepel fejlesztési területként. Fake news-nak tartja lapunk azon értesülését Fürjes Balázs államtitkár hogy a kormány megvonná az uniós forrásokat a fővárostól a 2021-2027-es finanszírozási időszakban. Mint hétfőn beszámoltunk róla

Nem mutattak be semmit, és az sem hivatalos anyag

Fürjes Népszava az MTI-nek azt mondta: ilyen kormányzati előterjesztés nincs, ilyen döntés nem született. Szintén a döntés hiányára hivatkozva tagadja lapunk értesüléseit az innovációs és technológiai minisztérium is, mondván, még nincs is megállapodás az unió 2021-2027 közötti büdzséjéről. Palkovics László innovációs miniszter pedig az ATV műsorában pedig egyszerűen letagadta, hogy bármit is bemutattak volna Brüsszelben – ugyanakkor némileg önmagának ellentmondva azt fejtegette, hogy a Népszava hibát követ el, mert olyan dokumentumokra hivatkozik, melyek nem a kormány hivatalos anyagai.

Cáfolni ugyanakkor egyikük sem tudta az általunk leírtakat.

Cikkünkben ugyanis szó sem volt, végleges kormányzati döntésekről vagy akár előterjesztésekről: értesülésünk szerint az innovációs tárca egy prezentációt mutatott be Brüsszelben a várható uniós források lehetséges felhasználási módjáról és helyeiről, az anyagban pedig egyetlen helyen szerepelt a Budapest szó, ott is csak jelzésértékkel.

Leszakadó térségek és turisztikai régiók a célkeresztben

A főváros mellőzését jelzi, hogy a tárca két térképet készített, amelyek megmutatják, hova szánják a pénzt. Az egyiken szinte kizárólag leszakadó térségek vannak, a másik célterületi térképen pedig olyan turisztikai régiókat jelöltek meg, mint a Balaton, a Duna-kanyar, a Fertő-tó vidéke, a Felső-Tisza és Tokaj, illetve a Hortobágy és Debrecen. (Itt érdemes felidézni: gőzerővel zajlik a kormány- és Orbán-közeli érdekeltségek, a Mészáros Lőrinc birodalmához tartozó cégek területfoglalása például a Balatonnál és Tokaj környékén)

Ígéret, forrás nélkül

Fürjes Balázs szerint éppen a kormány Budapest melletti elkötelezettségét mutatja, hogy uniós forrásból finanszíroznák a HÉV-hálózat több százmilliárd forintos felújítását, a HÉV-járműpark cseréjét, és legalább 80 milliárdból a soroksári Duna-ág rekultivációját. Tegyük hozzá, a Brüsszelben bemutatott térképen ezek a beruházási tervek nem szerepeltek – ha pedig nincs még elfogadott uniós büdzsé, ahogy ezt Fürjesék is hangsúlyozzák, nincs értelme a terveket emlegetni.

Karácsony is megkapta a nem létező dokumentumot

Álságos és károsnak nevezi a Népszava által bemutatott kormányzati tervet Karácsony Gergely: a főpolgármester szerint semmilyen előzetes egyeztetés nem történt a Brüsszelben bemutatott tervekről.

„... a kormány illetékes minisztere rezignált arccal letagadja az anyag létezését, pedig az itt van éppen az asztalomon. Letagadja azt is, hogy ezt bemutatták Brüsszelben. Pedig az ominózus napon speciel én is Brüsszelben tárgyaltam, a repülőgépen ott ült előttem Palkovics László miniszter.”

- írta Facebook-bejegyzésében Karácsony, aki ígérete szerint felveszi a kapcsolatot a tárcavezetővel, hogy tisztázzák a történteket.

Dobrev az EB elnökéhez fordult

Cikkünk megjelenése után Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője jelezte: hétfőn Ursula von der Leyen-hez, az Európai Bizottság elnökéhez fordult, hogy megakadályozza Orbán Budapesttel és az ellenzéki vezetésű nagyvárosokkal szemben „cinikus bosszúpolitikáját”; a DK célja Dobrev szerint az, hogy az uniós fejlesztési pénzeket ne a kormány, hanem közvetlenül az EU ossza el az önkormányzatok között.