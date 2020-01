333,72 forinton az euró

„Kína végrehajtható kötelezettségvállalást tett arra, hogy tartózkodik a leértékelési versenytől, és elősegíti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot” – mondta a pénzügyminiszter.

Az amerikai kormányzat megszüntette Kína árfolyammanipulátor besorolását – jelentette be helyi idő szerint hétfőn Washingtonban Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter. A döntéssel az amerikai kormányzat tavaly nyáron hozott, és az Egyesült Államokban is sok szakértő által ellentmondásosnak ítélt döntését változtatta meg. Az amerikai pénzügyminisztérium ugyanis még augusztusban – amikor a kereskedelmi vita miatt jócskán megromlott az amerikai-kínai viszony – azt jelentette be, hogy Peking manipulálja, azaz érdekeinek megfelelően csökkenti nemzeti valutája értékét. A jüan dollárhoz viszonyított árfolyama tavaly augusztusban a 7 jüanos küszöb alá esett. Mnuchin pénzügyminiszter hétfőn hangsúlyozta:



„Kína végrehajtható kötelezettségvállalást tett arra, hogy tartózkodik a leértékelési versenytől, és elősegíti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot”.

A kormányzat egyébként az Egyesült Államok kereskedelmi partnereinek valutaárfolyam-politikájáról a kongresszusnak megküldött jelentésében már leszögezte, hogy Kína



„beleegyezett a valutaárfolyamára és külső egyensúlyára vonatkozó lényeges információk nyilvánosságra hozatalába”.

Elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy Kína levételére a árfolyammmanipulátorok feketelistájáról az amerikai kormány gesztusa a kétoldalú kereskedelmi egyezmény első fázisának aláírása előtt. Január 15-én ugyanis a Fehér Házban ünnepélyes ceremónia keretében írják alá e megállapodást.



Pompeo: Az amerikai cégek legyenek óvatosak Kínával Mike Pompeo amerikai külügyminiszter hétfőn este San Franciscóban arra figyelmeztette a Szilícium-völgy amerikai techvállalatait, hogy az amerikai cégeknek óvatosaknak kell lenniük kínai partnereikkel. A tárcavezető a mintegy 350 vállalatot tömörítő Szilícium-völgy Vezető Csoport (Leadership Group) rendezvényén mondott beszédet. Leszögezte, az amerikai kormányzat nem akarja, hogy a techóriások elhagyják a kínai piacot, hiszen ezzel a többi között az Egyesült Államokban is munkahelyeket teremtenek, de szeretné, ha vigyáznának arra, hogy szerződéseikkel ne erősítsék az általa riválisnak nevezett Kína hadseregét, vagy ne segítsék elő Kína egyes vidékein az elnyomást. „Meg kell bizonyosodnunk arról, hogy az amerikai technológia nem támogat egy mindenkit megfigyelő, valóban orwelli államot” – hangoztatta. Pompeo azt javasolta az érintett amerikai cégek döntéshozóinak, hogy üzletkötés előtt tegyenek fel önmaguknak néhány kérdést. Például azt, hogy kivel, milyen hátterű céggel is van dolguk, vagy hogy milyen előnyökkel és milyen kockázatokkal jár az üzleti kapcsolat az adott kínai céggel. Hozzáfűzte: az amerikai értékrendet „nem szabad feláldozni a jólét oltárán”. A külügyminiszter beszédével kapcsolatban elemzők emlékeztettek arra, hogy az Egyesült Államok rendre Peking szemére hányja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, a személyi tulajdon ellopását, vagy azt, hogy a fejlett amerikai – és nyugat-európai – technológiát arra is felhasználja, hogy kiterjessze befolyását a világban, vagy hogy Kínán belül elnyomjon egyes népcsoportokat, például a muszlim vallású ujgur kisebbséget.



A Donald Trump amerikai elnök és Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes által aláírandó egyezmény egyik fejezete magában foglal egy valutával foglalkozó részt is, amelyben Kína elkötelezi magát, hogy a jövőben tartózkodik nemzeti valutája versenyszempontok miatti leértékelésétől. Bár az amerikai kormányzatot tavaly nyáron éles bírálatokkal illették, amikor feketelistára helyezte Pekinget, a hétfői döntés bejelentése után ugyanúgy megfogalmazódtak kritikák. Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője például azt nyilatkozta: „Kína, igenis, árfolyammanipulátor, ez tény”.