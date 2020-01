Két héten át konzultálhat Orbán a választókerületi elnökökkel

A miniszterelnök és pártja súlyosan megsértette a bírói függetlenséget és a bíróságok autonómiáját - áll a petícióban.

Aláírásgyűjtésbe kezdett Setét Jenő roma jogvédő aktivista és az Idetartozunk Egyesület, hogy így álljanak ki a Kúria (a magyar jogrendszer legfelsőbb bírósága) függetlensége és a Debreceni Ítélőtábla másodfokú ítélete mellett, amely összesen 80 millió forint kártérítésre kötelezi a gyöngyöspatai önkormányzatot, amiért a településen hosszú éveken keresztül etnikai alapon, szegregáltan oktatták a roma gyerekeket. A petíció szövege szerint annak aláírói a leghatározottabban tiltakoznak Orbán Viktor miniszterelnöknek és a Fidesz más politikusainak a független magyar bíróság, nevezetesen a Kúria befolyásolására és nyomás alá helyezésére tett kísérlete ellen. Mint ismert, Orbán Viktor éveleji kormányinfóján úgy fogalmazott a szegregáltan oktatott gyöngyöspatai roma gyerekek kártérítésével kapcsolatban:

"Ha ott élnék (Gyöngyöspatán - a szerk.), mégiscsak megkérdezném, hogy az hogyan van, hogy egyébként valamilyen okból a velem egy közösségben, egy faluban élő, etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül. Miközben ezért a pénzért én nem tudom hány órát, hány napot, vagy évet kell dolgozzak. És azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek igazuk van. Sokan egész nap keccsölnek, míg mások – történetesen cigányok – minden munka nélkül jutnak pénzhez."

Hozzátette:

„A gyöngyöspataiaknak igazságot kell szolgáltatnunk!”

A Debreceni Ítélőtábla (miután egy másik perben jogerős ítélet mondta ki az etnikai alapú szegregáció megtörténtét), tavaly szeptemberben jogerősen döntött úgy, hogy a gyöngyöspatai általános iskolában az elkülönített oktatás gyakorlata sértette a felperes (roma) diákok jogait, akiknek ezért (évenkénti és személyenkénti bontásban) összesen 80 millió forint kártérítést kell fizetni.

Gyöngyöspata: C-osztályból a zsákutcába, hátrány egy életen át "A felnőttek valóban választhatnak, hogy keccsölnek vagy épp nem keccsölnek, de az ügyben érintett gyerekek iskolába jártak, tanulók voltak, s e minőségükben érte őket olyan hátrány, amiről nem tehettek, de aminek terhét egész életükben cipelni fogják. Emiatt jár nekik kártérítés" - nyilatkozta a Népszavának Csemer Géza, a Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. De helyszíni riportunkban helyi roma gyerekek is megszólalnak, és kiderül az is, hogy a C-osztályt miért erről a betűről kapta a nevét. A teljes írást itt olvashatják.

A szegregált oktatás konkrétan azt jelentette, hogy:

külön osztályba járatták a roma gyerekeket, alig találkoztak a nem roma gyerekekkel, mert külön emeleten voltak,

nem engedték be őket a farsangi bálba,

nem vitték el őket az osztálykirándulásokra,

nem tartották meg nekik az informatika órákat,

nem vehettek részt az úszásoktatáson.

A szegregáció ebben az esetben is, mint mindig, borzasztó eredményre vezetett, sokan le sem tudtak érettségizni, írni-olvasni is alig tanultak meg. A szegregált oktatás tehát olyan hátrányokat okozott a gyerekeknek, ami egész életükre kihat és az esélyét is elveszi annak, hogy kitörhessenek amúgy is hátrányos helyzetükből.

Orbán szerint az emiatt megítélt kártérítés azonban munka nélkül kapott pénz.