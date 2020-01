Túl sokat akart Haftar, meghiúsult a líbiai tűzszünet

A balesetben tizenhatan megsérültek. Többen eltűntek, őket még keresik a hatóságok.

Hat ember holttestét találták meg, és további eltűntek után kutatnak, miután kedd reggel beszakadt egy út Északnyugat-Kínában, és egy arra közlekedő busz a hirtelen nyílt árokba zuhant – olvasható a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna internetes oldalán. A Csinghaj tartományban található, több mint kétmillió lakosú Hszining városban kedden kora reggel történt a baleset. Az utasok épp a buszra szálltak a megállóban, amikor az út váratlanul beszakadt, és a busz orral az árokba bukott, majd – ahogy az interneten közzétett felvételen látszik –, a járda egy része is beomlott, a gödörben pedig robbanás történt. A balesetben megsérült 16 embert kórházba szállították, állapotuk stabil. A sérültek közül egy fiatal fiú segítségnyújtás közben esett maga is a gödörbe – írta a Thepaper.cn kínai hírportál. A baleset okát vizsgálják, a további eltűntek – egyes sajtóértesülések szerint két, mások szerint négy ember – felkutatása pedig jelenleg is zajlik. A hatóságok csaknem 1000 embert és 30 járművet, valamint két földkotrót vezényeltek a helyszínre.