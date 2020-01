Újra támad a Képzelt Medve

A 2016-ból már ismert orosz katonai hekkerek most Ukrajnában próbálnak Donald Trump 2020-as sikerét segítő muníciót találni.

A Burisma nevű ukrán gázcég szervereiben kutakodtak az orosz katonai hírszerzésnek dolgozó hekkerek. A New York Times által idézett amerikai szakértők szerint ugyanarról a Fancy Bear - Képzelt Medve - nevű, hivatásos informatikus-tisztekből álló csoportól van szó, amely 2016-ban feltörte a Demokrata Párt szervereit és komoly kárt okozott Hillary Clinton választási esélyeinek. Az amerikai igazságügyi minisztérium a csoport hét tagja ellen vádat emelt, bár felelősségre vonásukra kevés az esély, mivel Oroszország nyilván nem fogja őket kiadni. A Fancy Bear most az egyik legesélyesebb demokrata párti elnökaspiránsra, Joe Bidenre és fiára, Hunterre nézve terhelő bizonyítékokat kereshetett. Hunter Biden 2014 áprilisától másfél évig volt a Burisma felügyelőbizottsági tagja, s ez idő alatt tanácsadó cége havi 83333 dollárt (25 millió forintot) kapott szolgálataiért a gázipari vállalattól. Joe Biden ekkor az Egyesült Államok alelnökeként koordinálta az ukrajnai korrupció elleni amerikai és nemzetközi fellépést. A november óta folyó hekkertámadásra az Area 1 nevű, amerikai titkosszolgálati múlttal rendelkező szakértők által alapított internetbiztonsági cég figyelt fel. Módszerük lényege az, hogy a gyanús internetforgalmat figyelő szenzorokat telepítenek a világháló kényes pontjaira. A Fancy Bear, akárcsak 2016-ban, most is "horgászattal", azaz célzott, igazinak tűnő, de hamis e-mailekkel szerzett felhasználói neveket és jelszavakat és így fért hozzá a Burisma belső levelezését bonyolító szerverekhez. Egyelőre nem világos, hogy mit sikerült megszerezniük, de az biztos, hogy az akcióval párhuzamosan orosz kémek is kutatták a két Biden ukrajnai tevékenységét. Az orosz kémtevékenység akkor élénkült meg, amikor megkezdődtek a Donald Trump elleni képviselőházi vádemeléssel kapcsolatos meghallgatások. A lap által idézett amerikai szakértők szerint 2016-hoz képest finomodtak az oroszok módszerei, és nehezebbé vált tevékenységük követése. A "horgászat" nem is csak a Burismára és annak leányvállalataira terjedt ki, de még az új ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij tévés produceri cégét is érintette. A Donald Trump elleni képviselőházi vádemelés, az impeachment éppen arra vezethető vissza, hogy az elnök zsarolással, a kongresszus által megszavazott katonai segély visszatartásával próbálta rávenni Ukrajnát a Joe Biden elleni nyomozás nyilvános bejelentésére. A volt alelnök kampányának szóvivője, Andrew Bates szerint Donald Trump azért zsarolta meg Ukrajnát, mert rájött, hogy nem tudja legyőzni Bident, "most pedig már azt is tudjuk, hogy Vlagyimir Putyin is veszélyesnek tartja".