Lakókocsit gyújtottak két emberre, tragédia Monoron

A gyanúsított a sértettek ivócimborája volt, de egy vita után mégis felgyújthatta szállásukat. Az egyik lakó nem élte túl a tüzet.

meggyújtotta a közvetlenül a lakókocsi ablaka alatt lévő szemétkupacot. Innen a tűz átterjedt a lakókocsira, amelyben a lakók éppen aludtak. Rács mögé juttatná a Pest Megyei Főügyészség azt huszonkilenc éves férfit, aki a gyanú szerint két személyre rágyújtott egy lakókocsit Monoron. A gyanúsított ismerte a bűnügy két sértettjét. 2020. január 8-án mindhárman a lakókocsiban italoztak, de egy eldurvuló vita miatt a feltételezett elkövető távozott. Később, a kora délután, azonban visszatért egy öngyújtóval, ésa közvetlenül a lakókocsi ablaka alatt lévő szemétkupacot. Innen a tűz átterjedt a lakókocsira, amelyben a lakók éppen aludtak.

Miután a lakókocsi és benne egyikük ruházata is lángra kapott, a két sértett felriadt, oltani kezdték a tüzet, amelybe később már az elkövető is bekapcsolódott. A lakóknak végül sikerült kijutni a tűzből, azonban egyikük olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítását követően másnap életét vesztette. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével gyanúsítja a feltételezett gyújtogatót. A Pest Megyei Főügyészség kezdeményezte a a férfi letartóztatását is, mivel tartani lehet attól, hogy megszökne vagy újabb bűncselekményt követne el.