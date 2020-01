Balázs Attila nyolc közé jutott Bangkokban

A 38 éves, 23-szoros egyéni Grand Slam-bajnok Serena Williams három éve várt erre az örömteli pillanatra.

Az amerikai Serena Williams nyerte az aucklandi tenisztornát, miután a döntőben két játszmában verte honfitársát, Jessica Pegulát. Mindez a 38 esztendős teniszlegenda 73. egyéni WTA-tornagyőzelme volt, anyukaként viszont az első.





„Sok idő telt el az utolsó trófeám megszerzése óta, látszik is a megkönnyebbülés az arcomon. Szerencsés és áldott vagyok, hogy az egészségem megengedi, hogy még játsszak. Nagyon fontos lépés volt ez számomra, és innen tudok majd tovább építkezni. A hosszú évek alatt oly sok mindenen mentem keresztül, boldog vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek – vallotta be az aktuális világranglista 9. helyezettje, aki a győzelemért járó 43 ezer dolláros pénzdíját az ausztrál bozóttüzek áldozatainak, a tornán viselt egyik ruháját pedig jótékonysági célra ajánlotta fel. Emellett szerdán részt vesz a Rally for Relief elnevezésű gálaeseményen, ahol többek közt Roger Federerrel, Rafael Nadallal és Naomi Oszakával játszik majd a Rod Laver Arénában – az ott gyűjtött pénzből a játékosok ugyancsak az erdőtüzek károsultjainak igyekeznek segíteni.



Williams aucklandi sikerét párjával és a lányával, Olympiával ünnepelte, akivel nyolchetes terhes volt, amikor a mostanit megelőző utolsó tornagyőzelmét aratta a 2017-es Australian Openen. Williams azóta többször is közel járt a végső sikerhez, édesanyaként már két wimbledoni és két US Open-finálét veszített el, három másik torna döntője mellett. Williams javuló formáját jelzi, hogy Aucklandben a párosok döntőjében is érdekelt volt, de Caroline Wozniacki oldalán vereséget szenvedett Asia Muhammad és Taylor Townsend ellen.

Az mindenesetre egy elképesztő számadat, hogy Williams első (1999. február, párizsi fedettpályás torna) és a mostani egyéni sikere között 21 év telt el. Az amerikai teniszlegenda pályafutása során ugyanakkor nemcsak a sikerben és a pénzben dúskált, kijutottak neki bőven a nehézségekből is.

Tinédzserként nehezen barátkozott meg azzal a gondolattal, hogy amíg nővérét, Venust csinosabb alkattal áldott meg a sors, addig ő mindig is testesebb és vaskosabb volt. „Láttam, hogy a legtöbb női sportoló vékony, én pedig nem tudtam mit kezdeni a helyzettel. Az volt a legnagyobb feladatom, hogy megszeressem magam. Nekem más típusú példaképeket kellett találnom, de végül beláttam, az én alkatom is szerethető” – nyilatkozta Williams, akinek 19 évesen azzal kellett szembesülnie, hogy Indian Wellsben testvérével rasszista támadások érték. „Nehéz volt feldolgoznom a 2001-ben történteket, órákon át sírtam az öltözőben. A Los Angeles-i hazaúton végig az járt a fejemben, hogy életem legnagyobb játékát veszítettem el, nem a teniszben, hanem az egyenlőség terén” – fogalmazott Williams, aki aztán 14 éven át nem is lépett pályára Indian Wellsben.

Alig két évvel később újabb nehéz időszak köszöntött be: térdműtéten esett át, majd féltestvére, Yetunde Price meghalt egy lövöldözésben, és az ezt követő időszakban depresszió is kínozta. Mint később elmondta, ekkoriban sokat segített neki a gyógyulásban, hogy a teniszen kívüli dolgokkal is foglalatoskodott.

2010-ben súlyos lábsérülése miatt kétszer is műtőasztalra került, eközben vérrög került a tüdejébe és majdnem meghalt. A sportoló később szülése során is életét veszthette volna, ugyanis a császármetszés után tüdőembólia alakult ki nála. Ráadásképp a nők körében igen gyakori szülés utáni depresszió is utolérte.



Gyermekvállalása után párbeszédet kezdeményezett a szülés után a profi sporthoz visszatérő nők ügyében, valamint támogatta az afroamerikai nők hatékonyabb szerepvállalását az üzleti életben. Továbbá útjára indított egy olyan divatmárkát, ami mindenkinek tökéletesen áll, legyen bármilyen is a testalkata.

Mindezek mellett még mindig iszonyatosan motivált és sikerre éhes, megvan benne a vágy, hogy további Grand Slameket nyerjen. Williams olyan fantasztikus formában játszott Új-Zélandon, hogy noha csak nyolcadik kiemelt a hétfőn kezdődő Australian Open – amelyet korábban egyesben hétszer, párosban négyszer nyert meg –, a fogadóirodák a viadal legnagyobb esélyeseként tartják számon a világelső Ashley Barty és a címvédő Naomi Oszaka előtt. Ha begyűjti a 24. Grand Slam-győzelmét, beéri a csúcstartó ausztrál Margaret Courtot.