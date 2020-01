Hosszú utolérheti Egerszegit

Hiába vezetett öt góllal is Izland, a magyar férfi kézilabda-válogatott 24-18-ra győzött, s csoportelsőként masírozott be az Európa-bajnokság középdöntőjébe.

A Magyar Kézilabda Szövetség nem tűzött ki egyértelmű célt a válogatott számára a férfi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságra, a rendkívül fiatal átlagéletkorú csapat azonban eddig meglepően jól szerepelt. Az oroszok elleni győzelem után jött egy döntetlen az olimpiai- és világbajnok dán csapattal, így az Izland elleni mérkőzés előtt még a csoportelsőségre is volt esély, de már egy döntetlen is továbbjutással kecsegtetett. A dánok ellenben az izlandiak sikerében bíztak, nekik ugyanis csak a magyarok veresége esetén lehetett (volna) esélyük a továbbjutásra.



Mikler Roland védéssel mutatkozott be, majd Hornyák Péter szerezte az összecsapás első találatát. Az ellentámadás végén Izland büntetőhöz jutott, Mikler másodszor is védett. Bánhidi Bence és Balogh Zsolt egy-egy találatával 3-0-ra vezettek a magyarok, Mikler majdnem hat perc elteltével kapott először gólt. A jelentős méretű dán szurkolói csoport támogatását is élvező izlandiak felzárkóztak 3-2-re, majd Gudmundur Gudmundsson, az ellenfél szövetségi kapitánya a 10. percben időt kért.

Megállt a tudomány magyar oldalon, elkezdtek potyogni az izlandi találatok, hirtelen háromgólos előnyből ugyanekkora méretű hátrány lett (3-6) – ekkor Gulyás István kért időt. Mikler negyedik védése után a majdnem 10 perce gólképtelen magyar együttes faragni tudta hátrányát. Mikler újabb bravúrjának és Győri Mátyás két találatának köszönhetően tartotta a lépést a magyar csapat, amely a 19. percben emberhátrányba került, az izlandiak pedig újfent három góllal léptek meg, majd a 23. minutumban először lett négy találatnyi a különbség. Ekkor emberhátrányba kerültek az izlandiak, Balogh azonban kihagyta büntetőjét, az izlandi fór pedig ötre nőtt (6-11).

Ligetvári Patrik értékesített ziccere után Máthé Dominik hagyott ki egy büntetőt, az izlandiak pedig gyorsan büntettek. Az első félidő utolsó percében Bóka Bendegúz villant meg kétszer, így háromgólos izlandi előnynél ért véget a játékrész (9-12).



A folytatásban az izlandiak szerezték az első találatot, majd Bánhidi állította vissza a háromgólos különbséget. Elkezdett működni, hogy Bánhidit tömködték labdával beállóban, azonban nagyon fontos pillanatokban remegtek meg a magyar kezek – kétperces emberelőnyben nem sikerült gólt lőni. Ezt követően már egyenlő létszámban javult fel a magyar csapat, Bánhidi rámolt be két gólt, eközben Mikler is védeni tudott. A magyarok az egyenlítésért támadhattak, Izland azonban újfent meglépett kettővel (13-15).

Mikler tizedik védése után Szita góljával 3-2 óta először a magyarok vezettek (18-17). Bánhidi második kiállítása sem fogta meg a magyar együttest, Szita emberhátrányból lőtt gólt, majd Mikler húzta le a rolót sokadszorra. Bóka ziccerével hárommal lépett meg a magyar csapat, amely 20 perc alatt mindössze öt gólt kapott a második félidőben, 20-17-nél kért időt az izlandi kapitány.

Mikler újabb bravúrja után immár aggódó tekintetű dán játékosokat lehetett látni a lelátón, Szita újabb találata pedig tovább rontotta a hangulatukat. Négygólos magyar fórnál tört meg a több mint nyolc perce tartó izlandi gólcsend, Bánhidi nyolcadik találatával viszont egyre kilátástalanabb helyzetbe kerültek az északiak. Ekkor már minden bejött a magyaroknak, Nagy Bence bombája és Szita ejtése is beakadt. A hajrában Székely Márton is megfogott egy hétméterest – bearanyozva a második félidőt. A magyar válogatott 24-18-as sikerével csoportelsőként jutott tovább a középdöntőbe, ahová viszi magával az Izland ellen szerezett két pontot, míg az olimpiai- és világbajnok dánok nem jutottak tovább a csoportból.

„Boldogok vagyunk! Az első félidőben voltak gondjaink, és bármennyire is úgy tűnik, hogy támadásban elszórtuk a labdákat, védekezésben alaphibákat követtünk el. Ezt a második félidőben tudtuk javítani” – értékelt a lefújás után Gulyás István.

Folytatás pénteken a középdöntőben, ahol jövő keddig - szintén Malmőben - további négy mérkőzés vár a magyar együttesre Norvégia, Szlovénia, Svédország és Portugália ellen.