Szabad szemmel: felismerték, hogy Orbánt a pénzzel lehet megfogni

Nemzetközi sajtószemle, 2020. január 16.

„Lengyelország ellen jogi eszközöket kell bevetni, Magyarországnak ugyanakkor a pénz a gyenge pontja. Merthogy főleg Orbán Viktor az uniós támogatásokra építi rendszerét”. Ezt a német szociáldemokrata EP-képviselő, a testület alelnöke fejtette ki, aki korábban országa igazságügyi minisztere volt. Hozzátette, hogy a kereszténydemokraták túl sokáig figyelték tétlenül a magyar fejleményeket, semmit sem tettek, miközben az országból liberális demokrácia lett. De ugyanez történt Varsó esetében is. Barley még von der Leyent is megkereste, hogy sürgős választ követeljen a lengyel igazságszolgáltatást fenyegető újabb varsói törvényre. Minden bizonnyal ennek is köze van ahhoz, hogy a Bizottság úgy határozott: sürgősséggel keresetet ad be az Európai Bíróságnál az új lengyel Fegyelmi Kamara ellen, így a leghatékonyabb fegyverét vetette be az igazságügyi reform körüli vitában, azaz még tovább éleződik a viszály. Brüsszel azt szeretné elérni, hogy az EU legfőbb jogi testülete kényszerítse a varsói kormányt az intézkedés visszavonására, mert az kiszolgáltatja a bírákat a politikának, fokozza a rájuk nehezedő nyomást. Az ítélet akár pár napon belül megszülethet. Az Európai Bíróság nemrégiben már foglalkozott a kérdéssel és úgy foglalt állást, hogy a kérdéses kamara nem tekinthető független intézménynek. A PiS azonban csak rátett még egy lapáttal, amikor Karácsony előtt törvényben rendelte el, hogy a bírákat politikai tevékenység miatt is felelősségre lehet vonni. Ez azután riadóztatta az uniót, amely a lépésben a jogállamiság újabb megsértését látta. Barley egyébként emlékeztetett arra, hogy olyan megfigyelő rendszer készül a szervezeten belül, amely minden évben jelentést készít a tagállamokról. Így a keleti államok nem mondhatják majd, hogy kettős mércét alkalmaznak, és hogy itt igazából a Kelet-Nyugat ellentétéről van szó. De a politikus még ennél is fontosabbnak tartja, hogy a következő pénzügyi időszaktól a brüsszeli anyagi támogatások korlátozásához vezessen, ha bármelyik ország megszegi a demokratikus normákat. Az Európai Bíróság egyébként árgus szemekkel követi, nem avatkozik-e be valahol a hatalom az igazságszolgáltatás önállóságába.