Kereskedelmi megállapodást írt alá Kína és az Egyesült Államok

Nem tisztázta, inkább összezavarta az amerikai politikai kilátásokat a demokrata párti elnökjelöltek tévévitája.

Kevesebb mint három héttel az első előválasztás előtt az iowai Des Moines-ban a még versenyben lévő tucatnyi pályázóból hatan álltak a pódiumon - ők tudták teljesíteni a párt országos bizottságának feltételeit. A párt szavazói mindennél fontosabbnak tartják Donald Trump leváltását, így politikai különbségeik hangsúlyozása helyett a vitázók is főleg arról akarták meggyőzni a hallgatóságot, hogy miért éppen ők vannak ehhez a legjobb helyzetben. A néhol kissé unalmas vitából végül alighanem az országos felmérésekben vezető Joe Biden jött ki a legjobban: nem szerepelt kiugróan, de a többiek nem is támadták. A két régi politikai szövetséges, Bernie Sanders és Elizabeth Warren nem tudta eloszlatni az utóbbi napok egyik rejtélyét: mondta-e Sanders 2018-ban kettejük magánbeszélgetése során, hogy szerinte nő nem tudja elnyerni az elnökséget. Sanders ezt tagadta, Warren meg azt mondta, hogy nem értett egyet. A vita végén nem is fogtak kezet, és láthatóan élénk beszélgetésbe bonyolódtak. A két, Biden mellett a mérsékeltekhez sorolt jelölt, Pete Buttigieg volt polgármester és Amy Klobuchar szenátor programja realitását hangsúlyozta. Utóbbi volt az egyetlen, aki időnként harciasnak tűnt - nem véletlenül, mert hátrányban van a felmérések éllovasai mögött. A hatodik résztvevő, a filantróp milliárdos Tom Steyer gazdasági tapasztalatára hivatkozott, de az értékelések szerint nem zavart sok vizet. Az előválasztások február 3-án, az iowai jelölőgyűlésekkel kezdődnek. Az uralkodó vélemény szerint Biden, Sanders, Warren és Buttigieg közül kerül majd ki a végső győztes, de egyikük sem "tökéletes". Az előbbi kettő még Trumpnál is öregebb, Warrennek alighanem meg kellene küzdenie a nőket folyamatosan becsmérlő elnök csípős nyelvével, Buttigieg pedig vállaltan meleg. Utóbbi különösen az ebben a kérdésben az átlagnál konzervatívabb fekete választók szemében lehet probléma - márpedig ők a Demokrata Párt előválasztásán sok államban megkerülhetetlenek. A hat vitázón kívül az utóbbi hetekben némileg feljött a már most is 150 milliós kampányköltés körül járó Michael Bloomberg is, de az ő esélyei továbbra is szerények. A tizenkét jelölt közül négyen is szenátorok, márpedig nekik pont a verseny élesedése idején az impeachment miatt heti hat napon át a szenátusban kell ülniük. Ez rontja Sanders, Warren és Klobuchar esélyét, ugyanakkor előnyt jelent Bidennek, illetve Buttigiegnek.