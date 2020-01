Két ferencvárosi ingatlanügyben is a rendőrséghez fordul Baranyi Krisztina

A polgármester évi százmilliós megtakarítást vár az értelmetlen kifizetéseknek tartott szerződések leállításától. Van olyan ügy, aminek büntetőjogi következménye is lehet.

Még mindig tömegével botlunk olyan megállapodásokba, amelyek nem a kerület érdekeit szolgálják, fel is hagytam azzal, hogy ezeket egyesével kommunikáljam – mondta Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere a Magyar Narancsnak adott interjújában, melyet a hvg.hu is szemlézett. Az általa értelmetlen kifizetéseknek nevezett szerződések leállításával, véleménye szerint évi legalább 100 millió forintot fog spórolni az önkormányzat.

„Két ügy van, amelyek a morális aggályokon túl büntetőjogi felelősséget is felvetnek, mindkettőben készül a rendőrségi feljelentés. Az egyiknél egy EU-s forrásokból felújított épületet adott bérbe az önkormányzat szemérmetlenül kevés pénzért, ráadásul üzlethelyiségként, és nem az uniós pályázatban lefektetett célra hasznosítják. A másik esetben egy telekeladásnál lóg ki a lóláb: negyedáron szórtak el egy értékes ferencvárosi ingatlant”

– mesélte Baranyi a lapnak. A polgármester arról is beszélt, hogy az ünnepek előtti szűk egy hónapban a saját kezükbe vették a helyi parkolás üzemeltetését, ami – a József Attila-lakótelep kivételével – január másodikán el is indult.

Az aprópénzért is lehajolnak

A Magyar Narancs megkérdezte Baranyit, mi szól Kubatov Gábor véleményéhez, miszerint legalább akkora támogatást szeretne az önkormányzattól, amennyit a Fradi adóként befizet a kerületnek. „Furcsa, hogy (Kubatov Gábor - a szerk.) a hagyományokra hivatkozik, mert utánanéztem, és a kerület 2014 előtt szinte semmilyen módon nem támogatta az egyesületet. Csak miután stadiont kellett üzemeltetniük, akkor vált fontossá a fideszes pártigazgató, klubelnök számára, nehogy elessenek attól a pár tízmilliótól, amit adó formájában kellene befizetniük. Egyébként 2015-től három évig egyetlen fillért nem fizettek, 2018-ban részletekben kezdték fizetni, és máig van ebből tartozásuk, miközben a kerülettől folyamatosan kapták az évi 50 milliós támogatást” - mondta a polgármester. Baranyi Krisztina azt is álságosnak tartja, hogy „ez a közpénzmilliárdokkal kitömött klub még ezért az aprópénzért is lehajol, és számon kéri a kerület polgármesterén”. Hozzátette, a Fradi támogatása nem kötelező feladata az önkormányzatnak – főleg úgy nem, hogy a klubhoz érkező eddigi támogatásokat Baranyi információi szerint jellemzően bérre és járulékokra költötték, ráadásul évekig nem is az utánpótlás-nevelésben dolgozók bérére.

Attól viszont nem fél, hogy a kormány ellehetetleníti az ellenzéki vezetésű önkormányzatokat. Mint mondta,