Kevés az örökbefogadás, de egyre több a nevelőszülő

A hegyvidéki és a II. kerületi idősek az átlagnál többen vannak és ők kapják a legmagasabb nyugdíjakat Budapesten, míg a józsefvárosiak a legkevesebbet. A KSH fővárosi évkönyvének szociális részéből kiderül az is, hogy 2018-ban mindössze 109 örökbefogadás történt a fővárosban.

Menekülnek a szakképzett szociális gondozók a fővárosi alapellátásból is, de különösen a bentlakásos intézményekből. Mivel 2018 óta a részmunkaidőben foglalkoztatottak adatait úgy számolják át, mintha teljes munkaidőben dolgoznának, az összehasonlítás nem pontos, de az egyértelműen látszik, hogy csökken a létszám. A KSH Budapest statisztikai évkönyve 2018 címen nemrég megjelent adatgyűjteményéből az derül ki, hogy míg 2017-ben az idősek nappali ellátásában 321, a fogyatékosok nappali intézményeiben pedig 165 gondozó dolgozott teljes munkaidőben, egy évvel később már csak 248, illetve 90. Ennél sokkal durvább a visszaesés a bentlakásos intézményekben, ahol 2017-ben még majdnem 3 ezer ápolót számoltak, 2018-ban már csak 1900-an voltak. A Fővárosi Önkormányzat ötezer férőhelyet tart fenn, nyolc intézményt működtet 36 telephelyen, ahol a 607 ápoló nagy része szakképzett. Ennél több helyen, de kevesebb ember ellátását végzik az egyházi fenntartású intézmények, ezeknél négyezer embert lát el majdnem 550 ápoló Budapesten. Az évkönyv adatai szerint a főváros 1 millió 752 ezer lakosából több mint 427 ezren élnek a nyugdíjukból vagy járadékukból. A lakosság számához viszonyítva az átlagnál többen vannak a II. és a XII. kerületben, ha pedig a tényleges lélekszámot nézzük, a XI. kerületben. Újbudán majdnem 37 ezren élnek nyugdíjból, Óbudán 34 ezerhez közelít a létszám, míg Zuglóban 31 ezer ez az adat. A legkevesebb nyugdíjas és járadékos a kis lakosságszámú I., V. és VI. kerületben él, a Várban 6600-an, Belváros-Lipótvárosban kevesebb mint 6300-an, míg a Terézvárosban hétezren laknak. Egyáltalán nem mellékesen épp ott kapják a legmagasabb ellátásokat, ahol a legnagyobb arányban élnek idősek. A II. kerületi nyugdíjasoknak átlagosan 178 ezer forint a havi járandósága, és ugyanennyit kapnak a Hegyvidéken lakók is, de a fővárosi átlagnál magasabb a járandósága a Budavárban, Óbudán, Újbudán, valamint a XIII. és XIV. kerületben lakóknak is. A legkevesebb pénzből a Józsefvárosban élő idősek és járadékosok élnek, itt a havi ellátás átlagos összege nem éri el a 135 ezer forintot, ami a fővárosi átlag 88,5 százaléka. Az utolsó előtti helyen a soroksáriak állnak, ahol kevéssel 136 ezer forint alatti az átlagos havi pénz. Kilóg a sorból a VII. kerület, amelynek ellátottként élő lakói a Belváros közelsége ellenére hátulról a harmadikként nem érik el a 138 ezer forintos budapesti átlagot. A gyámügyi terület adatainak átböngészésekor is meglepő folyamatokra derül fény, például arra, hogy 2015-től durván megugrott a környezeti okból védelembe vett gyermekek száma: míg 2000-ben még csak 66, 2018-ban 990 kiskorút vontak be ebbe a körbe. Ilyenkor a gyermeket nem szakítják ki a családból, de a szülőnek szigorúan be kell tartani a családgondozó utasításait, például iskolába kell járatnia a fiatalt. Összesen 2280 család gyermekei kerültek ilyen védelem alá, most először jelent meg adat arról, hogy 62 esetben a kicsik bántalmazása miatt léptek közbe a gyámügyi szakemberek. Némileg meglepő, hogy miközben az országos adatok szerint egyre több gyermeket fogadnak örökbe magyar családok, addig Budapesten ez a tendencia nem érezhető. Az ezredfordulón 182 sikeres örökbeadást regisztráltak, és még 2017-ben is 133 esetet rögzített a KSH, ám 2018-ban mindössze 109 örökbefogadás történt a fővárosban. Az viszont már követi az országos folyamatokat, hogy külföldi állampolgárok egyre gyakrabban kapnak engedélyt örökbefogadásra. Míg 2015-ben csak egyetlen ilyen eset volt, 2018-ban már 19. A nevelőszülői hálózat egyre jobban működik a fővárosban – olvasható ki a statisztikából: tavalyelőtt 948 nevelőszülőnél már 2 383 gyermeket helyeztek el. A családok fele három vagy több gyermek nevelését vállalja. A nevelőszülői létszám 2000-ben 438-ról indult, akkor csak nyolcszáz gyermek nevelését tudták így megoldani. A szociális alapszolgáltatások adataiból kiolvasható, hogy az utóbbi húsz évben felére csökkent az étkezésben részesülők száma, 2018-ban már csak 9700 volt. Jobb hír ugyanakkor, hogy a házi segítségnyújtásban egy jelentős visszaesés után ismét emelkedni kezdett a létszám, és nő a jelzőrendszerhez csatlakozott idősek száma is. A baj az, hogy ezzel együtt is csak 5200 ellátottat tartanak nyilván, a többi segítségre szoruló idős emberhez nem jut el a rendszer.

Nappali ellátást nyújtó intézmények Budapesten Intézmény 2010 2017 2018 Időseket is ellátó 105 102 102 Fogyatékosokat is ellátó 22 32 32 Pszichiátriai betegeket is ellátó nincs adat 11 12 Szenvedélybetegeket is ellátó 1 9 9

Szemetelünk A főváros több mint 830 ezer háztartásától, és majdnem 20 ezer cégétől gyűjti be, szállítja el és ártalmatlanítja a hulladékot az FKF Nonprofit Zrt. A statisztika szerint egy jelentős csökkenés után 2015-től megint egyre több szemét gyűlik fel, de az emelkedés lassú ütemű. A több mint 670 ezer tonna hulladék kevesebb, mint tizedét gyűjtik szelektíven és 128 ezer tonnát hasznosítanak újrafeldolgozással.