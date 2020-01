Alakul az új bérrendszer a Volánbusznál

A kormányfő szerint az EPP-ben éppen a kirúgásáról szóló ítéletére váró Fidesz "egy centiméterre volt" a kilépéstől csütörtökön.

Egy centiméterre volt a Fidesz attól, hogy kilépjen az Európai Néppártból (EPP) csütörtökön, mert a pártcsalád többsége "elárult bennünket" - így kommentálta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a közrádiónak azt, hogy a jogállamiság páros lábbal való taposásáért elindított 7. cikkelyes eljárást még a néppárti politikusok többsége is jóváhagyta . A kormányfő, a Fidesz elnöke azt mondta, csak azért nem léptek ki csütörtökön, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok "egyértelműen velük voltak", és a néppárti vitában úgy foglaltak állást, hogy ki kell állni Magyarország mellett. Szavaiból egy olyan EP iránti vágy érződött ki, ahol a "szövetség" és az egy pártcsaládhoz tartozás felülírja az Európai Unióról és annak működéséről szóló szerződést. Közölte, a témában tárgyalt Sebastian Kurz osztrák kancellárral, találkozni fog a CDU vezetőjével és Angela Merkel német kancellárral, és szeretne beszélni Donald Tusk néppárti elnökkel is, majd "döntést kell hozni".

A Fidesz EPP-tagságát tavaly márciusban fel is függesztették; nemsokára kiderül, kirúgják-e a magyar kormánypártot, ugyancsak az európainak mondott, demokratikus értékek semmibe vevéséért. A Fidesz igyekszik ezt is úgy keretezni: "saját döntésük" lesz, ha megszabadulnak tőlük. Orbán - vélhetően már erre készülve - arról is nyilatkozott pénteken, hogy ha nem áll ki az EPP Magyarország mellett, akkor "nekünk egy új európai, kereszténydemokrata jellegű mozgalmat kell indítani", és "lesznek hozzá szövetségeseink". Az EP-választás előtt olyan radikális jobboldali formációk jelentkeztek a Fidesz barátságáért , mint a Salvini-féle olasz Liga. Le Pen Nemzeti Tömörülésének EP-székeivel is számolt Salvini, mikor azt hangoztatta, Európát nemsokára együtt kormányozzák Orbánnal. Ám Orbán szövetségesei közül azóta többen megbuktak , köztük az ibizai videóval lelepleződött osztrák Strache, és maga Salvini is.