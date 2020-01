Benyújtotta lemondását az ukrán kormányfő

Kilövési parancsot kapott a lengyel állami média és a jobboldali lakájsajtó Tomasz Grodzki ellen.

A lengyel parlament felsőházának, a szenátusnak a marsallját (így nevezik hagyományosan az elnököt) szemlátomást el akarják takarítani, és az is világos, hogy miért. A szczecini orvosprofesszor lassíthatja a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt tervét, hogy maga alá gyűrje az igazságszolgáltatást. A tavalyi választáson a szejmben a PiS többséget szerzett, de a szenátust nem nyerte meg. A jobbközép Polgári Platform, a Lengyel Néppárt (parasztpárt) és a baloldali SLD közös jelöltet állított a PO-s Grodzki személyében. Az elismert tüdősebész már öt éve volt szenátor Nyugat-Pomeránia régió képviseletében. A PiS megpróbálta megvásárolni: úgy próbálták pártcserére bírni, hogy az egészségügyi miniszterséget ígérték neki. Ahogy ezt elutasította, azonnal sajtókampány indult ellene. Az állami média feladatul kapta, keressenek feljelentőket, akik tanúsítják, hogy Grodzki csak előzetesen átadott pénz ellenében kezelte őket. A kormánytévében, rádióban eddig névtelen feljelentők állításait mantrázták, most azonban arccal, névvel prezentáltak egy férfit, aki állítja: 1996-ban a szczecini klinikán Grodzki csak 200 zloty ellenében adta ki a röntgenfelvételeit és vizsgálati szakvéleményét. A professzor hevesen tagadja a vádat, azt mondja, soha nem kért pénzt a betegektől. A napokban aztán egy 90 éves férfi azzal állt elő, hogy a múlt év utolsó napján megkereste egy ismeretlen a lakásán és 4000 zlotyt ajánlott neki, ha megvádolja Grodzkit. Tadeusz Staszczyk ezt visszautasította, s feltárta az esetet. Erre viszont az ő személyét öntötte el hiteltelenítő rágalmakkal a jobboldali sajtó. A kormányszervek is bekapcsolódtak a hajszába: a korrupcióellenes titkosszolgálat, a CBA ügynökei járják az egykori betegeket és családtagjaikat, az ügyészség kiszállt a klinikájára, hogy terhelő vallomásokat szerezzenek. Lengyelországban ez csak akkor történhet meg, ha arra Jaroslaw Kaczynski PiS-elnök utasítást ad. Grodzki és az ellenzéki többségű szenátus most egy hónappal késleltetheti a jobboldal által sebesen átvert újabb bíróság és bírófegyelmező törvényeket. Grodzki, aki a harmadik közjogi méltóság Lengyelországban, a napokban meghívta Varsóba a Velencei Bizottság szakértőit. A testület a jogállamiság érvényesülését vizsgálja az Európa Tanács megbízásából, de véleményét az EU elfogadja. Ebben az esetben gyors állásfoglalást ígérnek. Ziobro igazságügyminiszter a meghívás miatt azzal fenyegette meg Grodzkit, hogy a legfelsőbb politikai vezetők ügyeiben döntő Állambíróság elé citálja, mivel erre nem volt joga. A szejm kormánytöbbsége újra megszavazhatja az eredeti törvényt, s az elnök nyilvánvalóan aláírja majd. Ám kevéssé kétséges, hogy az EU megfelelő intézményei újra antidemokratikusnak nyilvánítják az igazságügyi „reformot”. márpedig ez a huzavona ronthatja Andrzej Duda elnök újraválasztási esélyeit májusban.