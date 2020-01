Vádat emeltek az Ungváry Krisztiánt megütő férfi ellen

A polgárjogi politikus a Legfőbb Ügyészség előtt ismertette a miniszterelnök elleni büntetőfeljelentése tartalmát.

Horváth Aladár úgy érezte, kötelessége jogi lépéseket kezdeményezni a miniszterelnökkel szemben a gyöngyöspatai ügyben tett kijelentései miatt. Még akkor is, ha valószerűtlen, hogy ténylegesen eljárás indul Orbán Viktor ellen. A polgárjogi politikus a Legfőbb Ügyészség előtt tartott tájékoztatóján számolt be arról, hogy a Roma Parlament Egyesület nevében büntetésfeljelentést tesz, amiért a kormányfő a múlt héten az iskolai elkülönítés miatt megítélt kártalanítás apropóján a „gyöngyöspatai cigánymagyar közösség társadalmi megbecsülését sértő, rágalmazó és gyűlöletre uszító jogellenes” közlésre ragadtatta magát. Horváth Aladár szerint az elhangzottak megalapozzák a hivatali visszaélés és a becsületsértés gyanúját: a kormányfő által elmondottak megfélemlítő erővel hatnak, mert kisebbségellenes indulatokat keltenek. Ismeretes: nemzetközi sajtótájékoztatóján Orbán Viktor a Hír TV kérdésére, hogy Gyöngyöspatán az „etnikailag meghatározó népcsoport tagjai” nagy összeghez jutnak „mindenfajta munkavégzés nélkül”, ami „mélyen igazságtalan”. A miniszterelnök külön kérdés nélkül rátért arra, helyteleníti, hogy az Európai Unió bírósága döntése alapján, nem megfelelő fogva tartás címén a magyar állam elítélt bűnözőknek milliós összegeket adjon. Az igazságügyi miniszternek Orbán azt mondta, a vitát vállalva egy „fillért se fizessünk”. A kormányfői sajtótájékoztató másnapján lapunk kérdéseket küldött Orbán Viktornak. Egyebek mellett szerettük volna megtudni, fenntartja-e a gyöngyöspatai ügyben tett kijelentéseit, nem tart-e attól, hogy szavai alkalmasak cigányellenes indulatok gerjesztésére, és áldozathibáztatásnak minősíthetők. Szándékában állt-e összemosni a jogsértő iskolai elkülönítésnek kitett roma gyerekek esetét „elítélt bűnözőkkel”? A Kormányzati Tájékoztatási Központ így válaszolt: „Megdöbbentőnek és igazságtalannak tartjuk, hogy egy Soros-szervezet pénzt zsarol ki a magyar államból a gyöngyöspatai roma családok felhasználásával. Ugyanezt tették, amikor bevándorlók nevében perelték be a magyar államot 2016-ban és 2017-ben.”