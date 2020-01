Tényleges életfogytiglani fegyházat kapott a zsámboki gyilkos

Hasonló súlyú bűncselekményért életfogytiglant is kaphatna, ám tettének elkövetésekor nem volt még 14 éves.

Ötre bővült a gyanúsítottak köre a szilveszteri dunavarsányi gyilkossággal kapcsolatban. A letartóztatásban lévő család három tagján és egy 18 éves lányon kívül ma egy 14 éves lányt is letartóztattak a bűncselekménnyel kapcsolatban - erről a Budapest Környéki Törvényszék adott ki közleményt . A lányt társtettesként, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. Tette elkövetésekor még nem töltötte be a 14. életévét. A közlemény szerint az elkövetők szilveszterkor egy rokonuknál iszogattak, majd este 11 körül átmentek a későbbi áldozathoz, egy 56 éves férfihez, vele azonban italozás közben összeszólalkoztak, így távozniuk kellett. Később azonban visszatértek és erőszakkal benyomultak a házba, ahol B. Krisztián eszméletlenre verte a férfit, míg családtagjai, N. károlyné, N. Tamás, N. Nikoletta és a fiatalkorú J. A. O. értékek után kutattak. A magához térő áldozattól N. Tamás pénzt követelt, és késsel megsebezte az arcát és a csípőjét is. Mindeközben B. Krisztián többször is fejbe, a szilveszterkor még mindössze 13 éves lány pedig hátba rúgta az áldozatot. A cselekménybe N. Károlyné is bekapcsolódott. A támadók végül mindenféle kezükbe kerülő dologgal – így üveg- és porcelántárgyakkal, székkel – ütötték a férfi fejét, sőt még egy mikrohullámú sütőt is hozzávágtak, majd ráborítottak egy asztalt. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. Ezután az elkövetők az általuk a házból összeszedett értéktárgyakkal és élelmiszerrel eltávoztak. Az áldozat holttestét négy nappal később találták meg. A ma letartóztatott 14 éves gyanúsított terhére rótt bűncselekmény 10 évtől 20 évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő, kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény. Mivel a lány a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a 14. életévét, ezért vele szemben büntetés nem, csak intézkedés, így javítóintézeti nevelés alkalmazható. Tekintettel a bűncselekmény tárgyi súlyára, a várható büntetési tételre, valamint a gyanúsított személyi és családi körülményeikre, tartani lehet attól, hogy megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől. De fennáll a veszélye annak is, hogy szabadlábon hagyása esetén a felelősségét alátámasztó adatot semmisítene meg - áll a bíróság közleményében. A bíróság elrendelte fiatalkorú J. A. O. gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb azonban egy hónap időtartamra. A letartóztatás végrehajtási helyeként pedig egy javítóintézetet jelölt meg. A végzést az ügyész, a gyanúsított és védője tudomásul vette, a gyanúsított törvényes képviselője fellebbezéssel élt, így az nem végleges, de végrehajtható. A 24.hu úgy tudja, hogy a tinilány a 14. születésnapja előtt pár nappal adta a tippet a család többi tagjának arra, hogy kihez menjenek pénzt szerezni.