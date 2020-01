Központosították a védelmi beszerzéseket

A leváltott fideszes városvezetés tavaly egymilliárd forintot tudott törleszteni az adósságából. Az új testület két költségvetéssel készül.

Pécs új, ellenzéki polgármestere, Péterffy Attila a Pécsma.hu-nak adott interjút a város gazdálkodási mechanizmusainak átvilágításáról és az önkormányzati cégek vezetésének szemléletváltásáról. Az interjúban sok helyi érdekű kérdés szóba kerül, de az talán külön említésre méltó, hogy mennyi pénzzel és milyen körülmények között tartozik a pécsi önkormányzat az állam felé. "2020 végéig 8,54 milliárd forintot kellene visszafizetni a kormánynak. Ez szinte lehetetlen. El kell érnünk ennek a törlesztésnek az átütemezését" - mondta az interjúban Péterffy. Hozzátette:

"Tavaly egymilliárd forintot tudott törleszteni az állammal szembeni adósságából az előző városvezetés. Idén több, mint nyolcszor annyit kellene."

Mint korábban, a mostani beszélgetésben is szóba került, hogy 5 milliárd forintos működési hiányt, az önkormányzati cégek esetében pedig 18 milliárdos adósságállományt hagyott maga után az előző városvezetés. A leköszönő fideszes polgármester, Páva Zsolt ezzel szemben azt állította, hogy 7 milliárdos plusszal adta át a várost. Péterffy most megerősítette, az eddigi vizsgálatok a mínusz 23 milliárdot igazolják, de az önkormányzat független pénzügyi céget fog megbízni, hogy pontosan megállapítsa, mekkora is a működési hiány. Ha Péterffynek van igaza, akkor

a városnak mínusz 23 milliárd forintból egy év alatt kellene előteremtenie plusz 8,5 milliárd forintot.