Az eddig feltárt információk alapján a feladatra szerződött, mára megszűnt magyar cégek a járvány idején összesen mintegy 86 milliárd forint árbevételt és körülbelül 21 milliárd forint osztalékot realizáltak.
Az Orbán-kormányt váltó Magyar-kormány leendő egészségügyi minisztere szerint nincs félnivalója, akinek tiszta a lelkiismerete, de az igazság feltárása, a beszerzések felülvizsgálata szükséges a közbizalom helyreállításához.
Egy év alatt a köztársasági elnök szinte mindent megújított, kicserélt, lecserélt a hivatalában.
A koronavírusos miniszter szerint Magyarország senkinek nem enged beleszólást a szer beszerzésébe.
meglehetősen fura, hogy az akvizíciókat nem az egészségügyi tárca menedzselte.
A járványügyi büdzsé kétharmadáról nem számolt be a rendőrség.
A külügyminiszter pénteken sem mulasztotta el a védőfelszerelés-mustrát, egyúttal gazdasági bejelentést is tett.
Egyre több jel utal arra, hogy a nagy harckocsibeszerzés után újabb komoly német–magyar hadiipari üzlet formálódik.
"Nemzetbiztonsági érdek" miatt hallgat a rendőrség arról, milyen messzelátókat vásároltak. Valójában alighanem inkább az árat igyekeznek eltitkolni.
Erőltetett menetben folytatódik az államigazgatásban a központosítás: ezúttal a honvédelmi és a belügyi tárcához tartozó, évente sok tízmilliárdos védelmi célú beszerzéseket vonták egy új cég, a Védelmi Beszerzési Ügynökség Zrt. alá.
Javítanak a magyar véderő állapotán az elmúlt hónapok katonai beszerzései, ám ettől még a magyar haderő messze nem éri el a kormánypolitikusok által emlegetett „régiós nagyhatalmi” szintet.
Korábban jelentős extraberuházások kísérték a nagyobb katonai vásárlásokat, ezúttal azonban nincs nyoma annak, hogy a német cégnek más kötelezettségei is lesznek a járművek leszállításán kívül.
Ma ritkábban érnek ki a mentők a riasztás helyszínére az elvárt 15 percen belül, mint 2001-ben, amikor ez még 87 százalékban sikerült, 2013-ban azonban már csak 73 százalékban.
A Demokratikus Koalíció az Európai Uniót kéri fel azon egészségügyi beszerzések vizsgálatára, amelyek ügyében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kartellgyanú miatt versenyfelügyeleti eljárást indított több egészségügyi cég ellen.