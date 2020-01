Ahányféle csapadék létezik, azt a hétvégén mind megkapjuk

Havazás, hószállingózás, szitálás, ónos szitálás, eső, havas eső, ónos eső, pára és köd jellemzi a szombati és a vasárnapi időjárást.

Szombaton többnyire borult, párás, főleg keleten ködös idő várható - írja a hétvégi időjárásról az Országos Meteorológiai Szolgálat. Napközben is csak helyenként - elsősorban a Dél-Alföldön - szakadozhat fel a felhőzet, hószállingózás, ónos szitálás, szitálás bárhol előfordulhat, majd délutántól a Nyugat-Dunántúlon gyenge havazás is lehet. Jobbára mérsékelt marad a légmozgás, de a Dél-Alföldön néhol megélénkül a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -2 és +4 fok között lesz. Vasárnap erősen felhős vagy borult, keleten párás, foltokban ködös időre számíthatunk. Főként a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén több helyen gyenge csapadék: eleinte főként havazás, hószállingózás, de Sopron körül már hajnalban, a Nyugat-Dunántúlon pedig reggeltől vált át a halmazállapot havas esőre, esőre. Délutánra jórészt megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szél a Dunántúlon megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.