Dolgozó fiatalokat keresett Rácz Zsófia, de úgy tűnik, leginkább jóllakott kormánypárti politikusokat talált

A 22 éves helyettes államtitkár Érpatakon beszélgetett a mezőgazdaságban élő és dolgozó fiatalok helyzetéről – főleg ifjú kereszténydemokratákkal és fideszes képviselőkkel.

Érpataki kamurendezvényen ismerkedett a fiatalokkal a 22 éves helyettes államtitkár – állítja a Facebookon és a Kubrádiónak adott nyilatkozatában Hadházy Ákos. A képviselő szomorúnak nevezte, hogy Rácz Zsófia– akinek kinevezéséhez törvényt is módosított a kormánypárti kétharmad – politikusi tevékenységének „legelső napján már megmerítkezett a szimpla propagandahazugság posványában”.

Hadházy ezt Rácz Facebook-bejegyzéseire alapozza; a 22 éves, egyelőre diploma nélkül dolgozó politikus a közösségi oldalán számolt be róla, hogy január 10-én országjárásra indult , ennek első állomása pedig Érpatak volt, ahol a helyettes államtitkár elvileg az agráriumban élő és dolgozó fiatalokkal találkozott az – Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és két, kormányközeli egyesület közös rendezvényén.

Kevésbé fiatal demokraták

Persze lehetséges, hogy Rácz összefutott néhány valódi gazdával is, de az eseményekről készült fotók alapján az érpataki rendezvény inkább tűnik ifjú és éltesebb kormánypárti politikusok dzsemborijának: a programon szintén résztvevő KDNP-s Nacsa Lőrinc beszámolója szerint ott volt még Nagy István agrárminiszter, Gyopáros Alpár kormánybiztos, Szocska Ábel püspök, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, Szalay-Bobrovniczky Vince civil ügyekért is felelős helyettes államtitkár, valamint Simon Miklós országgyűlési képviselő. Mint a lenti fotón látható, az eseményen felszólalt Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés fideszes elnöke is – a láthatóan már nem kifejezetten fiatal demokraták előtt.

Hangulatos disznótoros

Aki nem parlamenti mandátummal érdeklődött a dolgozó fiatalok helyzetéről, az a jelek szerint ifjú kereszténydemokrataként jött el a programra. A rendezvényt a másfél hektáron elterülő érpataki Zsindelyes Cottage nagytermében tartották – és az ellátásra sem lehet panasz, hiszen programot közösen rendező IKSZ, az Itthon, Szülőföldön, Fiatalon Egyesület és a Hierotheosz Egyesület hangulatos disznótoros t is szervezett a hétvégére.

Több tízmilliós támogatás konferenciákra és önkéntes szemétszedésre

agy balsai gyerekeket mutatnak, akik „EFOP-1.3.5-16-2016-00578- Társadalmi szerepvállalás erősítése" program keretében egy üres terem közepén tornásznak, a polgármester jelenlétében. A Hierotheosz a jelek szerint szervesen összeforrt az érpataki disznótorban is résztvevő Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Egyesülettel (IFSZE): annyira, hogy az IFSZE önálló működésére utalást sem találtunk a neten, csak a Hierotheosz vonatkozásában írnak róluk. A görögkatolikus szervezet működteti az IKSZ-el Bár Hadházy Ákos Facebook-bejegyzésében ennél jóval erősebben fogalmazott, a Hierotheosz honlapja legalábbis furcsa képet mutat. A 2011-ben, Máriapócson alapított görögkatolikus szellemiségű egyesület oldalán főként konferenciáról készített fotókat láthatunk, beszélő és hallgató fejekről – ilyen képek igazolják például, hogy felhasználták az EFOP 5.2.2-17-2017-00133 Transznacionális együttműködések projekt keretében kapott 50 millió forintot is – de határon túli városnéző túrákról, politikusok által szívesen látogatott ifjúsági találkozókról is megosztanak híreket. közösen szervezett Itthon, fiatalon Akadémiát, de hozzájuk tartozik itthonfiatalon.hu projektoldal is – ez a felugró ablakokkal bolondított, nehezen kezelhető honlap egy három éves, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ifjúsági projektről tudósít, amire a Hierotheosz 25 millió forintos támogatást kapott. A pénzt a mellékelt képek szerint ifjúsági találkozókra, önkéntes programokra és szemináriumokra költötték: az honlapon többek között szemétszedésről, faültetésről készített fotókat láthatunk. Valamiért itt találtuk meg az IFSZE működési beszámolóját is, bár ez az oldal hivatalosan a Hierotheosz projektfelülete.