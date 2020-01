Mégis Ukrajnába küldik a lelőtt gép feketedobozait

Az utóbbi két évben ő és az amerikai kormányzat világszerte csak nyugtalanságot szított – fogalmazott Haszan Róháni.

„Globális uszítónak” nevezte szombaton Haszan Róháni iráni elnök Donald Trump amerikai elnököt, aki szerinte hivatali ideje alatt a világ több régiójában is csak rontott a helyzeten – írja az MTI. Több válság van ma, mint Trump elnöksége előtt. Az utóbbi két évben ő és az amerikai kormányzat világszerte csak nyugtalanságot szított – vélekedett Róháni a délkelet-iráni Záhedán városban elmondott beszédében. Nemcsak Iránban, hanem Irakban, Szíriában, Libanonban, Afganisztánban és mindenhol csak bajt okozott. Róháni hangsúlyozta, hogy Irán már bebizonyította, nemcsak az ellenállásra, hanem diplomáciai kezdeményezésekre is készen áll. Teherán azonban cserébe elvárja az országa és népe iránti tiszteletet – tette hozzá az iráni elnök. Az Egyesült Államok azzal vádolja Iránt, hogy destabilizálja a Közel-Keletet és terrorszervezeteket támogat. A két ország viszonya különösen feszültté vált azóta, hogy Washington 2018 májusában felmondta a 2015-ben Bécsben kötött többhatalmi atomalkut. Idén január elején az Egyesült Államok célzott támadás során megölte Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, majd erre reagálva az iráni hadsereg csapásokat mért olyan iraki bázisokra, ahol amerikai katonák is szolgálnak.

„Nagyon óvatosan kell bánnia a szavaival!”

Donald Trump csütörtökön Twitter-bejegyzésében Ali Hameneinek, Irán legfőbb vallási és politikai vezetőjének üzent, kiemelve, hogy csínján bánjon a szavaival. Az elnök „úgynevezett legfőbb vezetőnek” nevezte Hameneit, aki – mint fogalmazott – az utóbbi időkben „nem is volt olyan legfőbb”. Szemére hányta, hogy szerinte „csúnya dolgokat” mondott az Egyesült Államokról és Európáról. Twitter-bejegyzésében Donald Trump azt is írta, hogy az iráni gazdaság szerinte összeomlóban van, és az irániak szenvednek. „Nagyon óvatosan kell bánnia a szavaival!” – írta Trump.



Ali Hamenei pénteken Teheránban a szokásos heti nagyimán bírálta a többi között az Egyesült Államokat és a nyugat-európai országokat is. Azt mondta, hogy Trump hazudik, amikor azt állítja, hogy támogatja az iráni népet a teheráni kormány hatalmának megdöntésére tett kísérleteiben. Az amerikai elnök szerinte nem akar mást, mint „mérgezett tőrrel hátba szúrni” az iráni népet. A nyugat-európai államokról azt mondta, hogy „nem tudják térdre kényszeríteni” Iránt. Külön kitért az Egyesült Királyságra, Franciaországra és Németországra is, amelyek kedden bejelentették, hogy a teheráni vezetés kihágásai miatt elindítják az iráni atomprogramról kötött nemzetközi megállapodás vitarendezési eljárását. Az atomalku vitarendezési mechanizmusa szerint a vita tárgyát a megállapodásban részes országok és az EU képviselőiből álló Közös Bizottság elé terjesztik, és ha ez a testület nem tud dűlőre jutni az ügyben, a kérdés végső döntésre az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) elé kerül. Amerikai sajtójelentések arról is beszámoltak, hogy az ajatollah hangsúlyozta: meglehet, hogy Irán harca a határokon kívülre is kiterjed. Nem sokkal a mikroblog-bejegyzés közzététele után az elnök perzsa nyelven is megjelentette bejegyzését.