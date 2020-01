Pöcegödörnek fordította a kínai elnök nevét a Facebook, nagyon sajnálják a hibát

"Vacsora Pöcegödör elnök tiszteletére" - lehetett olvasni az újságokban Hszi Csin-ping burmai látogatása alatt.

Műszaki hibával magyarázta a Facebook szombaton, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök neve a Xi Jinping angol átírás helyett a pöcegödörnek, esetleg szarveremnek fordítható Mr. Shithole formában jelent meg a közösségi portálra kitett, burmai nyelvről angolra fordított kommentekben, és bocsánatot kért a sértésért.

A hiba a kínai elnöknek Mianmarban (az egykori Burmában) tett látogatása második napján derült ki, amikor Hszi Csin-ping és Aung Szan Szjú Kji államtanácsos, de facto miniszterelnök több tucatnyi megállapodást írt alá több pekingi támogatású infrastrukturális programról.

A látogatásról Szú Kji hivatalos Facebook oldalán megjelent közlemény tele volt a Mr. Shithole-lal kapcsolatos utalásokkal az angol fordításban, a The Irrawaddy című helyi lap pedig "Vacsora Pöcegödör elnök tiszteletére" alcímmel jelent meg.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a hibát, amely a Google fordítóprogramjában nem jelentkezett. "Megállapítottuk, hogy műszaki hiba okozta a téves fordítást a Facebookon burmairól angolra. Ennek nem lett volna szabad megtörténnie, és intézkedünk, hogy többe ne forduljon elő. Bocsánatot kérünk az okozott sérelemért" - írta közleményében a Facebook vállalat. A Facebook rendszerében nem szerepelt Hszi Csin-ping elnök neve a burmai adatbázisban, és a fordítás találomra történt. A közleményük szerint



a xi-vel, illetve shi-vel kezdődő hasonló szavakkal végzett kísérlet során a rendszer mindegyiket shithole-nak fordította.

Kínában zárolták a Facebookot, de Hongkongban működik, és kínai cégek máshol is elhelyeznek reklámot a portálon, így az Egyesült Államok után a Facebooknak Kínából van a második legnagyobb bevétele. A Facebooknak a múltban is sok problémája volt a burmai nyelvről történő fordítással. 2018-ban egy időre le is állította a fordítást, miután a Reuters brit hírügynökség beszámolt arról, milyen bizarr fordításokat produkál a rendszer.

Egy vizsgálati jelentés megállapította, hogy a cég kudarcot vallott a mianmari muzulmán rohingja kisebbséggel kapcsolatos burmai nyelvű, uszító vagy provokatív bejegyzések elleni harcban is. 2017-ben mintegy 730 ezer rohingja menekült el az országból, miután etnikai tisztogatásba kezdett a hadsereg, egész falvakat téve a földdel egyenlővé.