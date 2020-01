Ujhelyi: a Fideszt a Néppárt után az Európai Konzervatívok frakciója várja, már most velük szavaznak

Itthon hiába beszélnek a kereszténydemokrata-jobbközép értékvilágról, ha közben már jó ideje ezzel szemben szavaznak.

A Fideszesek már "leendő új frakciójukkal" együtt mozognak az az Európai Parlamentben, jelentette ki EP-képviselői nyílt levelében Ujhelyi István. A Néppártban (EPP) felfüggesztett magyar kormánypárt Ujhelyi szerint ugyanis az elmúlt héten nem az EPP-vel közösen, hanem a a szélsőségesebb, EU-szkeptikus Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) tagjaival együtt adta le szavazatait. Az emberi jogok és a demokrácia világbeli helyzetéről szóló 2018-as évi jelentés esetében például csak egy fideszes volt, aki az EPP-vel együtt támogatta a dokumentumot, a Fidesz többi képviselője az ECR-ban ülőkkel együtt tartózkodott. A jelentés különben arról szólt, hogy bizonyos országokban érdemben csökkentik a civilek mozgásterét, semmibe veszik az emberi jogokat, csorbul a médiapluralizmus, valamint megerősítette, hogy az egészségügyhöz való hozzáférés alapvető emberi jog.

A szocialista EP-képviselő az elmúlt hónapokból is hoz példákat arra, hogy a Fidesz elfordult a Néppárttól. Így tettek például akkor, amikor a vámcsalások elleni küzdelemről szóló állásfoglalás esetében - a Néppárt többségi irányával szemben - több módosító indítványt is leszavaztak, ezzel tulajdonképpen nemzeti hatáskörben tartva "a korrupció lehetőségét". Ugyanez történt amikor az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalások megelőzéséről szóló, egyébként az EPP-frakció egyik alelnöke által készített Marinescu-jelentést szavazták le a fideszesek. A dokumentum támogatta és sürgetette a közös Európai Ügyészség felállítását, az unió költségvetését érintő csalások elleni szigorúbb fellépést, valamint a közbeszerzések rendszerének átláthatóbbá tételét. A Néppárt tagjai közül egyedül a Fidesz képviselői voltak azok, akik tartózkodtak a voksolásnál, vagyis nem támogatták a jelentés elfogadását. De hasonlóképpen húzták ki magukat a néppárti jobbközép fősodorból akkor is, amikor nem támogatták a nők kirekesztésével foglalkozó jelentést, amikor nem szavazták meg a nők elleni erőszakkal szembeni határozottabb fellépést szorgalmazó dokumentumot, vagy a vidéken élő nők infrastrukturális, ellátórendszeri és gyermekgondozási hátrányainak csökkentését célul kitűző jelentést sem.

Orbán azt mondta, hogy nem azt kell figyelni mit mond, hanem hogy mit tesz - idézi a miniszterelnököt Ujhelyi. Szerinte a fideszesek magyar fórumokon hiába beszélnek a kereszténydemokrata-jobbközép értékvilágról; közben már jó ideje ezzel szemben szavaznak és inkább egy olyan szélsőséges közösség politikáját képviselik, amely nemcsak, hogy Európa-ellenes, de megveti mindazt, amiről a Fidesz által korábban épített polgári Magyarország szólt.Úgy fogalmaz: "nem irigylem a Fidesz európai parlamenti képviselőit. Tiszta lelkiismerettel ezt a pálfordulást végigcsinálni, bizony nem lehet könnyű".