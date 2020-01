Trükkös kormányígéret: eltérő mérce szerint emelik a béreket a hivatalokban

A szaktárca elfelejtett módosítani két jogszabályt, és nehezen kezelhető helyzeteket teremtett a gyógyszertárakban.

Akadozva indul a receptek nyugdíjazása a patikákban. A gyógyszer felírási igazolások kötelező alkalmazásának eltörlése a hónap eleje óta gyakran hozza megoldhatatlan helyzetekbe a gyógyszerészeket. - Sokan meglepődnek, hogy felírási igazolás és meghatalmazás híján nem viheti magával a szükséges gyógyszereket – panaszolta lapunknak egy gyógyszertár vezetője, aki azt is tapasztalja, hogy az orvosok nem szívesen adnak felírási igazolást a betegeknek. - A napokban egy idős férfi tolókocsihoz kötött daganatos feleségének a kábító-hatású fájdalomcsillapítóit akarta elvinni. Neki ugyan volt érvényes elektronikus felírása, de nem volt se érvényes receptje, se meghatalmazása, ezért azt nem adhattuk ki. Hiába jár már évek óta hozzánk a férj a feleség gyógyszeriért, vissza kellett küldenünk a szakorvoshoz papírreceptért. „Abba bele sem merek gondolni, hogy akkor mit tennék, ha életmentő gyógyszer esetében kerülnék hasonló helyzetbe” – mondja a gyógyszerésznő. Az orvosoknak már jó ideje elektronikusan, az úgynevezett E-térbe kell felírniuk a gyógyszereket, és erről csak úgynevezett felírási igazolást adni a betegeknek. Januártól ezt már csak azok kapják, akik ezt kérik, mert látni akarják, hogy mit kaptak, és azt mennyi ideig kell szedniük. Magát a gyógyszert elvben e -személyivel vagy régi személyi igazolvánnyal és a taj-kártya egyidejű felmutatásával válthatják ki. Ám, hogy felírási igazolás nélkül – kizárólag az E-térre hagyatkozva – mennyire nehéz lehet orvosságot kiváltani, azt január hatodikán sokan megtapasztalhatták. Az idei első munkanapon ugyanis leállt az e-tér, a gyógyszerészek nem férhettek hozzá az elektronikus gyógyszer rendelvényekhez. A helyzetet súlyosbította, hogy a szaktárca megfeledkezett egy jogszabály módosításáról. Egy korábbi jogszabály – nyilván a bevezetési szakasz bizonytalanságai miatt – kifejezetten lehetővé tette, hogy például valamilyen informatikai hiba miatt a patikus nem éri el az E-teret a felírási igazolásra is kiadhassa a gyógyszert. Ám ez a jogszabály 2020. január 1-től automatikusan hatályát vesztette. Az, hogy ebből nem lett tragédia, például cukorbetegek nem maradtak inzulin, vagy daganatosok nélkülözhetetlen készítmények nélkül, az a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének éberségén múlott. Ő levélben arra bátorította a gyógyszerészeket, hogy az ellátás biztonsága érdekében tegyenek úgy, mintha még élne e lehetőség, és adják ki a felírási igazolásokra is az orvosságokat. Utólag ugyan ezt a lépést támogatta a szakminisztérium is, de a jogszabály szükséges módosítását azóta sem végezték el. A szaktárca megfeledkezett egy másik lehetséges problémáról is. Januártól a 14 éven aluli gyermekek, illetve az ágyhoz kötöttek orvosságainak kiváltása az e-térből csak úgy lehetséges, ha azért papír vénnyel, vagy az, azt helyettesítő felírási igazolással, vagy ezek hiányában meghatalmazással érkezzen valaki a patikába. A szükséges meghatalmazást is az E-térben kellene rögzíteniük a betegeknek. Vagy úgy, hogy valaki maga lép be, és az önrendelkezés fül alatt ezt megteszi, vagy valamelyik a kormányablakban kér ehhez segítséget. Csakhogy az E-térben ez a lehetőség még nem működik. A Népszava úgy tudja: az ehhez szükséges informatikai fejlesztés elkészült, de amíg a tárca nem készíti el a bevezetéséhez szükséges rendeletet, addig azt nem kapcsolhatják be a rendszer üzemeltetői. A kormányablakok lapunk által megkérdezett dolgozói nem is tudtak arról, hogy pontosan mit is kéne tenniük, ha egy ügyfél ebben a segítségüket kérné. A rendelkezésnek persze van egyéb hibája is, hiszen, ha valaki azért nem megy maga a patikába, mert ágyhoz kötött, vagy mozgásában korlátozott, akkor az nehezen juthat el a kormányablakig is, hogy ott fölhatalmazzon valakit.