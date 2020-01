27-0-ra verte a magyar női válogatott Szerbiát a Duna Arénában

A sportág az olimpiai programból is kikerülhet, sokan a magyar elnök lemondását követelik.

Richard Pound, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) korábbi vezetője vasárnapi nyilatkozatában az IWF felfüggesztését javasolta. "A tények ismeretében az egyik logikus válasz az lehet, hogy a súlyemelés egyelőre rövid távon kikerül az olimpiai programból, és mindaddig felfüggesztik a szervezet működését, amíg a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számára bebizonyosodik, hogy megfelel az ötkarikás értékeknek" - mondta az ARD-nek a kanadai sportdiplomata, aki maga is a NOB tagja.

Makszim Agapitov, az orosz tagszövetség elnöke - aki az IWF végrehajtó bizottságában is dolgozik - Aján lemondását követelte. "Magára kell vállalnia a felelősséget. A súlyemelésben végbemenő változásokat a vezetésnél kell elkezdeni" - közölte Agapitov.

Az ARD filmje szerint a 2008 és 2017 között olimpián és világbajnokságon érmes súlyemelők csaknem felét nem ellenőrizték a felkészülési időszakban, edzőtáborban. A Német Súlyemelő Szövetség elnöke, Christian Baumgartner és Antonio Urso, az Európai Súlyemelő Szövetség olasz elnöke pénzügyi szabálytalanságokról is beszélt a műsorban. Baumgartner szerint Aján évtizedek során felépített egy rendszert, amely lehetővé tette a doppingolás eltitkolását. A 80 éves magyar sportdiplomata 1976 és 2000 között főtitkára volt az IWF-nek, azóta pedig az elnöke. Az ARD beszámolt két svájci bankszámláról is, amelyekre 1992-től 23 millió dollár érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében - Urso évek óta állítja, hogy a NOB-tól érkező pénz egy része itt landolt. Az olasz sportvezető szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár sorsa tisztázatlan.



Aján állítja, csak egyéni érdekből vádolják őt

Aján Tamás az MTI-nek vasárnap nyilatkozva ismét mindent tagadott. "Az ARD által közölt anyagok minden hitelességet nélkülöznek" - állította. Vádlói hitelességét megkérdőjelezte, mondván, a választásokon vesztes elnök- és főtitkár-jelöltek is megszólaltak ellene. Mint fogalmazott, "sajnálatos, hogy egy-két elnökségi tag a saját sportágát kívánja tönkretenni egyéni érdekekből, miután az elmúlt időszakban sikertelenül jelentkeztek különböző tisztségek betöltésére". Agapitovnak a lemondását sürgető kijelentéseit is hasonlóan kommentálta: "az orosz szövetség képviselője, aki az IWF elnökségének a legtapasztalatlanabb tagja, azért támadja a szövetséget és személy szerint engem, mert az orosz súlyemelés az utóbbi tíz évben óriási számú pozitív esetet produkált, és most vádaskodással próbálja kompenzálni az ellenük indult fegyelmi eljárásokat".

Aján szerint az IWF elnökségi ülésén megtárgyalják és igazolni fogják, hogy a legszabályosabban történtek a doppingvizsgálatok, és a pénzügyi kérdésekben is a legszabályosabban jártak el.