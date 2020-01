Szuperételek segíthetnek az egészség megőrzésében

Sokan titokzatosnak, mások hizlalónak tartják, pedig az avokádó ereje éppen a zsírtartalmában rejlik.

A Közép-Amerikában őshonos avokádót, amely gyümölcs, zöldség és gyógynövény is egyben, már i. e. 5000 évvel fogyasztották. A spanyol hódítók a XVI. században hozták be Mexikóból Európába. A XVIII. század vége óta a trópusi, szubtrópusi és mediterrán vidékeken világszerte termesztik. Az aligátorkörtének is nevezett termések párosával lógnak a fán, aztékul ezért ahuacatlnak, azaz „herefának” hívják. Az avokádó héja zöld, vörösesbarna vagy feketés, fényes, sima, ráncos vagy érdes felületű is lehet. A világoszöld, fehér vagy sárgás terméshús vajhoz hasonló állagú, szagtalan és enyhén dióízű.

Az érett termésekből sok A-, B1-, B2-, C- és E-vitamint tartalmazó, jól eltartható olajat préselnek, amit a kozmetikai iparban és étkezési célokra is használnak. A kőmag tejszerű nedve a levegővel érintkezve vörösre színeződik, ezért az indiánok tintának, textilfestéknek használták. Az avokádó vörösesbarna fáját használják épületfának, bútorok készítéséhez, esztergályos munkákhoz és fafaragásokhoz.

A telítetlen zsírsavakban gazdag avokádó B-, C-, E- és A-vitamint tartalmaz. Az érett gyümölcs káliumot, foszfort, vasat, nátriumot, valamint kalciumot és magnéziumot is tartalmaz. Jó hatással van a szív- és érrendszeri problémákra, kitűnő antioxidáns, csökkenti a koleszterinszintet, segíti az agysejtek alváshormon- (melatonin-) termelését. Az avokádó húsa gazdag egyszeresen telítetlen zsírokban – ezek segítenek csökkenteni az LDL-, és növelni a HDL-koleszterin szintjét, vagyis jótékonyan hat a szív- és érrendszerre. Az izmok működéséhez, a sejtek energiaellátásában és a szervezet sav-bázis egyensúly fenntartásában fontos káliumból kétszer annyit tartalmaz, mint a banán.

Sokan, a magas ára mellett azért is kerülik az avokádó fogyasztását, mert azt hiszik, mivel zsíros, hizlal. Ha azonban nem chipsszel mártogatjuk, nem árt az alakunknak. Magas rosttartalmának köszönhetően gyorsan eltelít, így még jót is tesz a fogyókúrának. Egy amerikai vizsgálat szerint azok, akik rendszeresen fogyasztottak avokádót, általánosságban egészségesebbek voltak, mint akik nem. A tápanyag ellátottságuk magasabb volt, és kisebb arányban szenvedtek metabolikus szindrómától. Rendszeresen fogyasztóinak testsúlya és főleg a hasi zsírszintje kisebb volt, a „jó” koleszterinszintjük pedig magasabb.

Kutatások szerint az avokádó enyhíti a térd vagy csípő csontritkulásában szenvedők fájdalmát, antimikrobiális hatású. A K-vitamin tartalmának köszönhetően javítja a szív egészségét. Karotinoid-tartalmú étellel – narancssárga és zöld zöldségek - fogyasztva növeli a felszívódó tápanyagok mennyiségét. Jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, ezért laktat és anyagcsere-serkentő hatása mellett csökkentheti a vércukor-, a koleszterin és a trigliceridszintet is.

A magjából nyert, hidegen sajtolt olaj kiválóan alkalmas az idősödő bőr ápolásra is magas A- és E-vitamin-tartalmának köszönhetően pedig az ekcéma kezelésére. A magból gyógyszirupot is készítenek, amely enyhítheti a reumatikus fájdalmakat, de segíthet az arthritises (ízületi) panaszok csillapításában is.

Mindig bio

Az avokádófát elkerülik az élősködők és a fertőzések, ezért nem vegyszerezik, a bőre is ellenálló, ezért szállításhoz sem kell kezelni a gyümölcsöt. A termést fel kell vágni vagy törni, a kőmagot el kell távolítani. Az érett avokádót vajként lehet kenni, az éretlen szobahőmérsékleten 2-3 nap alatt megpuhul. Nyersen érdemes enni, „csak úgy” kikanalazva vagy pirítósra kenve citromlével, fokhagymával és sóval ízesítve, de az avokádószeletek a salátát is feldobják. Remek páros alkot a tonhallal, és a mexikói ételek alapja, a guacamole is igazi ínyencség, amely pépesített vagy kockára vágott terméshúsból készítenek hagymával, fokhagymával, egy csepp olívaolajjal, zöld citrommal és borssal, csilipaprikával vagy tabascóval fűszerezve. Az avokádóban lévő telítetlen zsírsavak hőállóak, így olaja sütéshez, főzéshez is használható. Ha avokádót vagy az olaját salátához adjuk, az segíti az antioxidánsok felszívódását. Délkelet-Ázsiában és Hawaiion a terméshúst cukrozva vagy édes gyümölcslével keverve is fogyasztják, Amerikában jégkrémet és tejes italokat készítenek belőle. Kakaóval és édesítőszerrel elkeverve finom és egészséges csokoládé mousse-t készíthetünk belőle.