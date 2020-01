Magyar kutatók is beszálltak a rákos áttétek elleni harcba

A kínai TikTok pár év alatt lett világszerte az egyik legsikeresebb telefonos videómegosztó-alkalmazás a fiatalok körében. Néhány napja a Facebookéhoz vagy a Twitteréhez hasonló új szabályzatot vezetett be.

A TikTok napjaink leggyorsabban fejlődő szociális média platformja. A 15 másodperces videók készítésére és megosztására alkalmas appot főként a 10-25 éves korosztály használja. A korábban musical.ly néven ismert applikáció az elmúlt hónapokban több letöltést produkált az Egyesült Államokban mint a YouTube, a Facebook vagy az Instagram. De nemcsak a tengerentúlon, hanem itthon is óriási népszerűségnek örvend a tinik körében. A TikTok rengeteg adatot képes lehalászni, ha valaki telepíti a telefonjára. Hozzáfér a felhasználók teljes nevéhez, a telefonon futó többi alkalmazáshoz és fiókhoz, a címtárhoz, a telefonszámokhoz, a hívásinformációkhoz, a fényképekhez és más fájlokhoz. Ez pedig különösen azért veszélyes, mert a fiatalok nagy része nincs is tisztábban azzal, mennyi információt oszt meg magáról videózás közben. Az Egyesült Államokban a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság 2019-ben megállapította, hogy a Tik Tok illegálisan gyűjtött információkat 13 év alatti gyerekektől, amiért az appot üzemeltető cégnek végül 5,7 millió dolláros bírságot kellett fizetnie. Ez év elején a ByteDance, a TikTok tulajdonosa és piacra dobója új szabályokat vezetett be, ezek hasonlók azokhoz, amilyeneket a Twitter, a Facebook és a YouTube már alkalmaznak. A kínai applikáció eddig csak a legextrémebb tartalmakat tiltotta, például a kiskorúakról készült szexuális tartalmú anyagok közzétételét. Most már olyanokat sem szabad közzétenni, amelyekben valamilyen más bűncselekmény látható: tíz különböző kategóriát állítottak fel, a terrorizmus támogatásától kezdve a gyűlölet beszéden át a szexuális tartalomig. A felhasználók nagy része húsz éven aluli, köztük sok a gyerekkorú, ezért különös hangsúly van azon, ne legyenek láthatók alkoholfogyasztással, droggal, dohányzással, e-cigarettázással kapcsolatos képek. Ezenkívül tiltják a fegyverek promotálását, kereskedelmét, kivéve, ha erre jogosultak, például rendőrök használják, vagy biztonságos körülmények között, lőtéren használatosak. Ez szigorúbb, mint a YouTube vagy a Facebook szabályai, amelyek csak az eladást és a használatukra való kiképzést tiltják, a puszta képi megjelenítést nem. A szabályok megszegése esetén törlik a tartalmat, és figyelmeztetést küldenek, de nem mondják meg miért. Mivel a TikTokon a legtöbb profil alapból nyilvános a pedofil hajlamú embereknek eleve nagyon könnyű dolguk van. De sajnos az sem jelent teljes védelmet, ha valaki privátra állítja a profilját, akkor is bárki írhat üzenetet bárkinek. Ezt pedig ki is használják azok a közösségi oldalakon vadászó pedofilok, akik azt kérik a gyerekektől, hogy küldjenek meztelen fényképeket magukról - írja a noizz.hu. Ezt támasztja alá a legnagyobb brit gyerekvédelmi szervezet, a National Society for the Prevention of Cruelty to Children tavaly nyilvánosságra hozott TikTokkal kapcsolatos felmérése is, amiből kiderült, hogy a 40 ezer megkérdezett iskoláskorú gyerek 20 százaléka élőzött idegenekkel. És minden huszadik gyerek kapott olyan kérdést kommentben vagy élő kapcsolásban, amiben arra kérték, hogy vegye le a ruháját. Mindezeken felül az applikációban elérhető tartalmak egy része csak felnőtteknek ajánlott. Olyan videók is megtalálhatóak a felületen, amikben önbántalmazás a téma, vagy drog- és alkoholfogyasztás látható, explicit szexuális utalásokat tartalmaznak, durva nyelvezetet vagy veszélyes viselkedési formákat promótálnak. Ráadásul számos videóban olyan zenékre tátognak, táncolnak gyerekek, amikben felnőtt nyelvezetet, trágár szavakat hallhatunk. Továbbá az is jellemző, hogy a gyerekek olyan mozgásformákat, mozdulatokat utánoznak videójukban, aminek erős szexuális tartalma van, ezzel még jobban kitéve magukat a pedofiloknak. A TikTok-használók gyakran készítenek arcukról közeli videókat, amelyek alapján a ByteDance könnyen tud biometrikus adatokat gyűjteni róluk. Ha a felhasználó videót készít és megnyomja a „next” (következő) gombot anélkül, hogy tudná, a telefon több helyre is elküldi azt még mielőtt bármi más történne vele, tehát még az elmentés vagy közzététel előtt. Az elsőre teljesen ártalmatlannak tűnő közösségi oldal olyan veszélyeket is rejthet magában, ami még a politikusokat is aggasztja a biztonsági szempontok miatt. Kínában ugyanis a közösségi alkalmazásokat törvény kötelezi arra, hogy kiadják a felhasználóik adatait az államnak. A TikTokkal eddig is voltak problémák, tavaly év végén Misty Hong, egy Paolo Alto-i egyetemi hallgató nyújtott be a ByteDance ellen Kaliforniában keresetet. Azért ment bíróságra, mert hónapokkal ezelőtt telepítette az alkalmazást, de még nem nyitott felhasználói fiókot, amikor azt vette észre, hogy a TikTok kreált neki egyet, és olyan videók jelentek meg rajta, amiket ő készített, de nem volt szándékában közreadni őket. Az adatai két kínai szerverre kerültek, amelyek mögött az Alibaba – a világ legnagyobb internetes kereskedelmi cége – és a Tencent – a világ legnagyobb online-játékcége – áll. Az adatok továbbadásából tehát a TikTok jogtalan haszonhoz juthat, mert azok többek között célzott reklámok eljuttatására is alkalmasak. A feljelentés pár nappal az után történt, hogy tavaly november végén nagy port vert fel az az az eset, amikor a tizenhét éves amerikai Feroza Aziz olyan videót töltött fel, amelyben a kínai kormánynak a muszlim ujgurokkal kapcsolatos politikáját kritizálta. A cég letiltotta az alkalmazásról, de később azt állította, emberi tévedés történt, és visszaállították profilját. Hozzátették, a cenzúraszabályokat nem alkalmazzák Kínán kívül. Korábban azt nyilatkozták, soha nem kérte őket a kormány, hogy bármilyen tartalmat eltávolítsanak, és nem is tennének ilyet, ha ezt kérnék.