Frühling János emlékezete

Negyedik elemistaként ismerkedtem meg Jánossal, legrégebbi barátommal. Olyan művelt, kultúrával átitatott családból származott, amelyről Thomas Mann írt és Márai Sándor álmodott. Kitűnő eredménnyel végezte középiskolai tanulmányait, az Orvostudományi Egyetemre azonban nem rögtön vették föl, egyik osztálytársa följelentette, hogy édesapja kávé-kakaó behozatallal foglalkozik. Pár hónapig mentegetőzött, aztán mégis bekerült az intézménybe. Tapasztalatai azonban óvatosságra intették, nem csoda, hogy sok fiatallal ő is külföldre távozott.