A Nobel-díjas biokémikus a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak beszélt a daganatellenes mRNS-kezelések esélyeiről, az első személyre szabott rákvakcinák eredményeiről, az mRNS-technológia hosszú fejlődéséről, valamint arról, miért veszélyes a tudomány és a társadalom között növekvő távolság.
A rák egy különleges genetikai betegség, mivel nem csupán örökölhetjük, hanem akár egyetlen sejtünkben is kialakulhat. A jövő rákkezelése precízebb, célzottabb és kíméletesebb lesz. A hangsúly a korai felismerésre, a prevencióra és a toxicitás csökkentésére helyeződik – állítja Santosh Kesari amerikai rákkutató orvosprofesszor. Interjú.
Brit tudósok szerint ennek oka, hogy csökkent a kutatólaboratóriumokhoz való hozzáférés.
Az ELTE kutatói azt vizsgálják, milyen szerepe lehet egy fehérjecsaládnak a betegségek kialakulásában. Az eredmények a diagnosztikában és a terápiában is komoly előrelépéssel kecsegtetnek.
Az elmúlt évben nagyszerű eredmények és új kihívások is születtek a rákkutatás és gyógyítás területén. A legreménykeltőbb újdonságoknak néztünk utána, bár áttekintésünk nem lehet teljes.
A chicagói Northwestern Egyetem Rákkutató Központjának kutatásai szerint a daganatokat maguk a sejtek képesek likvidálni.
Eddig ez gyönyörű – értékelte lapunknak az új kísérleti terápia eredményeit Bakács Tibor kutatóorvos, ám gyorsan figyelmeztetett: az emberben sok minden másként működik.
Csütörtökön van a rákellenes küzdelem világnapja. Az egészségügyi és rákellenes szervezeteket nemzetközi összefogásra szólítanak fel a halálos betegség elleni harc hatékonysága érdekében. A rendezvények és felvilágosító programok legfőbb üzenete: ne féljünk a vizsgálatoktól, menjünk rendszeresen szűrésre, mert a korán felfedezett rákos betegség gyógyítható. Évente 30 ezer ember hal meg Magyarországon rákos megbetegedésben.
Nagyrészt környezeti tényezők számlájára írható a rák, nem csupán szerencse kérdése egy új kutatás szerint, mely a Nature brit tudományos lapban jelent meg.
Negyedik elemistaként ismerkedtem meg Jánossal, legrégebbi barátommal. Olyan művelt, kultúrával átitatott családból származott, amelyről Thomas Mann írt és Márai Sándor álmodott. Kitűnő eredménnyel végezte középiskolai tanulmányait, az Orvostudományi Egyetemre azonban nem rögtön vették föl, egyik osztálytársa följelentette, hogy édesapja kávé-kakaó behozatallal foglalkozik. Pár hónapig mentegetőzött, aztán mégis bekerült az intézménybe. Tapasztalatai azonban óvatosságra intették, nem csoda, hogy sok fiatallal ő is külföldre távozott.
Brüsszelben szombaton 79. életévében elhunyt Frühling János belgiumi magyar orvostudós, rákkutató, a Belga Királyi Orvostudományi Akadémia örökös tiszteletbeli főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja - közölte a család.