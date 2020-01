Tíz pontos javaslatcsomag a kormánynak: a lakásfelújításokat is ösztönöznék

Az ÉVOSZ elnöke közölte: a tisztességes vállalkozások nem tudnak versenyezni azokkal a szerencsevadászokkal és kóklerekkel, akik a felújításokat 27 százalékkal olcsóbban, vagyis számlaadás nélkül vállalják el.

Tíz pontos javaslatcsomagot nyújtott be a kormánynak az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) annak érdekében, hogy a lakásépítés, lakásfelújítás lendülete az idén ne törjön meg – jelentette be Koji László, a szakszövetség elnöke egy hétfői háttérbeszélgetésen. A javaslatok között szerepel, hogy a lakásfelújításoknál a munkálatok áfaértékének felét – legfeljebb 3 millió forintig – számla alapján vissza lehessen igényelni. Ez fehéríthetné a felújítási piacot. A tisztességes vállalkozások nem tudnak ugyanis versenyezni azokkal a szerencsevadászokkal és kóklerekkel, akik a felújításokat 27 százalékkal olcsóbban, vagyis számlaadás nélkül vállalják el – fogalmazott Koji László, megjegyezve: e téren a piac az elmúlt években semmit sem tisztult. Az ÉVOSZ számításai szerint a lakásfelújítások 70-80 százaléka írásos megállapodás nélkül történik, ezen munkálatok áfatartalma pedig a tavalyi évben mintegy 80 milliárd forintra rúgott. Mindebből a költségvetés nem lát egy fillért sem, a tisztességes vállalkozók versenyhátrányba kerülnek, a helyzet pedig nagy kockázatot jelent mind a kivitelező, mind a megrendelő számára – sorolta. A gazdasági válság utáni években egymillióval kevesebb lakást újítottak fel, és mintegy 150 ezerrel kevesebb lakás épült, mint amennyi a lakásvagyon értékének és színvonalának fenntartásához kellett volna. Erről a mélypontról mozdították ki az elmúlt évek kormányintézkedései az ágazatot, és így épült fel tavaly mintegy 20 ezer új lakás. Ezt elfelejti Matolcsy György – jegyezte meg Koji László a jegybank elnöknek a kormány lakáspolitikáját egyértelmű kudarcnak nevező kritikája kapcsán. Kétségtelenül foglalkozni kell ugyanakkor a kialakult helyzettel, de ez egy össztánc, amelyben mindenkinek helyet kell adni: az önkormányzatoknak, az MNB-nek, a kereskedelmi bankoknak ebben egyaránt feladataik vannak, de kellenek hozzá a munkaadók és a lakosság is – fogalmazott az ÉVOSZ elnöke. A kormánynak szerinte ezért készítenie kell egy 10-15 évre szóló lakásgazdálkodási programot, amelyben megjelöli a többi szereplő feladatát és lehetőségeit is. Hangsúlyozta: a világban mindenütt piaci alapon, a magántőke bevonásával működik a lakásgazdálkodási rendszer. Az ÉVOSZ ezért lakóingatlan-fejlesztéseket megvalósító ingatlanalapok létrehozását szorgalmazza a települési önkormányzatok és a magánszektor – az ingatlanfejlesztők, kereskedelmi bankok – együttműködésében, továbbá javasolja egy állami, önkormányzati bérlakásprogram elindítását, valamint egy hosszú távú panelprogram kidolgozását is. A javaslatok között szerepel az is, hogy a munkaadók adó és járulékmentesen adhassanak dolgozóiknak újépítésű lakás vásárlásához maximum 6, lakásfelújításhoz pedig maximum 3 millió forint hitelt vagy vissza nem térítendő támogatást. Valamennyi új építésű lakás esetében pedig 7,7 millió forint áfa-visszaigénylésre adnának lehetőséget, amennyiben a vásárlás a lakhatást szolgálja. Az ÉVOSZ szerint a lakásépítési kapacitások bővítését szolgálhatná továbbá egy, az építésgazdaság területén működő vállalkozások számára kiírt, az iparosított lakásépítési és felújítási technológiák kifejlesztését és gyártását támogató innovációs pályázat kiírása.