Parlament - Matolcsy és Soros rokoni kapcsolatait emlegették

Rokonok, haverok, és mások - ezzel a címmel tett fel azonnali kérdést Matolcsy Györgynek a szocialista Bárándy Gergely. A politikus egyebek mellett arról érdeklődött a jegybankelnöknél, szerinte rendben van-e, hogy az MNB ösztöndíjat ad fideszes politikusoknak, vagy kedvezményes hitelt a saját alkalmazottainak, többet között Matolcsy feleségének. De szó volt még pórázról és gazdikról is az ország méltóságteljes házában.