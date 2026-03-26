A független parlamenti képviselő értesülései szerint Somlai Bálint érdekeltsége pár ezer forint órabérért napi 14 órában dolgoztathatott távol-keleti vendégmunkásokat.
Jogosulatlan fakitermelés miatt tettek feljelentést.
A Nyugat egysége nem bomlott fel. Orbán Viktor Magyarországa egyedül maradt. Vesztett. S vele vesztettünk mi is.
A Magyar Nemzeti Bank elnöke pontos képet adott az Orbán-kormány válság alatti munkájáról. Az eredmény cseppet sem meggyőző.
Az ÉVOSZ elnöke közölte: a tisztességes vállalkozások nem tudnak versenyezni azokkal a szerencsevadászokkal és kóklerekkel, akik a felújításokat 27 százalékkal olcsóbban, vagyis számlaadás nélkül vállalják el.
A világgazdaság és ezen belül fő piacunk, a német növekedés lassulása, a kereskedelmi háború, a Brexit, a csökkenő európai pénzek, illetve az inflációs nyomás és a fogyó munkaerő kockázata szükségképpen a konjunktúra végét jelzik. Varga érthetően visszafogásra ösztönöz. Matolcsy ellenben a dinamizáló politika folytatását javasolja.
Határozatképtelen volt az Országgyűlés költségvetési bizottságának szerdán összehívott ülése, mert a fideszes képviselők bojkottálták azt.
A diákok nagy része nem is hallott róla, de a tanárok között is akadt, aki csak a sajtóból tudta meg a Kaposvári Egyetemen, hogy az intézmény díszdoktorrá avatta Matolcsy György jegybankelnököt.
"Politikai hangulatkeltésnek" tartja az ügyet.
Nincs kormányzati konszenzus arról, hogy miként kellene átalakítani az egészségügyet - legalábbis ezt jelzi, hogy rövid időn belül három program is megjelent az ágazat átalakítására. A jelek szerint egyikből sem lesz semmi.
Több éves csúszás után, de most nagyberuházásba kezdtek az MNB-alapítványok Akarattyán, ahol a jegybankelnök volt felesége a polgármester. Az építkezés részleteit titkolják.
Matolcsy György, a nemzeti bank elnöke csütörtökön tíz fejlesztési pontot jelölt meg a magyar gazdaság számára, Palkovics László innovációs miniszter pedig olyan fejlesztési stratégia gyors elfogadását ígérte, amivel egy évtized alatt Magyarország lehet az Európai Unió legélhetőbb országa.
Még az egészséggazdászokat is összezavarta, hogy a szakpolitika helyett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzői álltak elő az egészségügy átalakításával kapcsolatos vízióval.
Nem bírnak magukkal, noha Orbán - saját hellóröfis gesztusaival is - erősen próbálta elhitetni, hogy ő egy plebejus kormány plebejus miniszterelnöke. Eddig sem nagyon sikerült, a luxusimádat eleinte csak mondjuk úgy "apróságokban" Louis Vuitton- táskákban, Pasa-parki varázslatos területnövelő lakásokban, vagy épp csehországi fácánvadászatokban mutatkoztak meg, aztán jöttek a hírek zavaros tulajdonosi hátterű Mészáros-yachtokról, tengerparti nyaralókról - egyre nőtt a mohóság.
Nem kérhet több százezer forintot, hanem ingyen kell kiadnia a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy milyen szervezeteket mennyivel támogatott a miniszteri keretből. A bíróság szerint saját maguk is hiteltelenítik állításaikat.
Rokonok, haverok, és mások - ezzel a címmel tett fel azonnali kérdést Matolcsy Györgynek a szocialista Bárándy Gergely. A politikus egyebek mellett arról érdeklődött a jegybankelnöknél, szerinte rendben van-e, hogy az MNB ösztöndíjat ad fideszes politikusoknak, vagy kedvezményes hitelt a saját alkalmazottainak, többet között Matolcsy feleségének. De szó volt még pórázról és gazdikról is az ország méltóságteljes házában.
A forint erősödő árfolyamtól féltették Matolcsy Györgyék a jegybank nyereségét, azt, amiből az alapítványaikat szokták feltőkésíteni.