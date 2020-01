Emberről emberre terjed az új koronavírus

Néhány egészségügyi dolgozó szervezetében is megtalálták a kórokozót.

Megerősítette a Kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság, hogy a tüdőgyulladás-járványt okozó új koronavírus emberről emberre terjed – jelentette hétfőn a Hszinhua kínai hivatalos hírügynökség. A hírügynökség szerint Csung Nan-szan, a járvány ügyében vizsgálatot folytató egészségügyi bizottság vezetője közölte: a dél-kínai Kuangtung tartományban



két olyan megbetegedés is történt, amelyben emberről emberre terjedt a fertőzés.

Az angol nyelvű China Daily című napilap szerint néhány egészségügyi dolgozó szervezetében is megtalálták a kórokozót. Ceng Kuang, a kínai Betegségellenőrzési és Elhárítási Központ vezető járványügyi szakértője szerint az új koronavírus okozta járvány megfékezhető, ha azonnali intézkedések történnek. Csung úgy véli, a közelgő holdújévi ünnepségek idején várhatóan megnő a vírus okozta tüdőgyulladásos megbetegedések száma. A szakember egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül a vírus terjedését megfékezni, és nem ismétlődik meg a 2003. évi SARS-járvány.

„Az új koronavírus azonosításához két hét kellett” – mondta Csung.

Hozzátette, hogy jól működtetett megfigyelési és elkülönítési rendszerekre van szükség, és Kína nem fog olyan súlyos társadalmi és gazdasági következményektől szenvedni, mint 17 éve. Eddig több mint 200 esetet diagnosztizáltak, és a kínai elnök felszólította a kormányt, hogy mindent tőle telhetőt tegyen meg a járvány elleni harcban.



„A Vuhanban és máshol megjelent, tüdőgyulladást okozó új koronavírust komolyan kell venni” – fogalmazott Hszi Csin Ping elnök a válsággal kapcsolatos első nyilvános megszólalásában.

A vuhani hatóságok hétfőn közölték, hogy 136 újabb esetet erősítettek meg a városban, így a megbetegedések száma elérte a 198-at. Három beteg meghalt. Pekingben öten betegedtek meg a vírustól, Kuangtungban pedig 14-en. Csung Nan-Szan a China Daily szerint azt is elmondta, hogy a két kuantungi beteg nem járt Vuhanban, azután betegedtek meg, hogy a hozzátartozóik hazatértek a városból. Dél-Korea hétfőn jelentette az első megbetegedést. A beteg egy 35 éves vuhani nő, akinél egy nappal azután mutatták ki a 2019-nCoV vírust, hogy megérkezett a Szöul melletti Incshon repülőtérre. A nő karanténba került az incshoni kórházban. Egy esetet regisztráltak Japánban és kettőt Thaiföldön is. Féltucanyi ázsiai ország és az Egyesült Államok három repülőterén kezdte meg a Kína középső részéről érkező utasok ellenőrzését. A koronavírusok okozta betegségek skálája igen széles, a közönséges meghűléstől az atípusos tüdőgyulladásig (SARS, súlyos akut légzőszervi szindróma) terjed. A SARS először Dél-Kínában fertőzött 2002 végén, és több mint kéttucat országra átterjedt. A vírus világszerte 8096 embert fertőzött meg, és 774 halálos áldozata volt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint. Arnaud Fontanet, a párizsi Pasteur Intézet járványügyi osztályának vezetője az AFP francia hírügynökségnek elmondta, hogy ez a „hetedik olyan koronavírus, amely képes az embernél klinikai tüneteket okozni”. A fertőzés eredete feltehetően a 11 milliós Vuhan január 1-én bezárt egyik piaca.



„Feltételezik, hogy a fertőzés forrását az ezen a piacon eladott állatok jelentik, innen terjedt át emberre.”

Fontanet professzor szerint az új koronavírus és a SARS között 80 százaléknyi hasonlóság van, és mindkét betegség légzőszervi panaszokkal jár. Kína „gyorsan azonosította és megosztotta a világgal az új koronavírus genetikai állományának szekvenciáját” – mondta el Adam Kamrad-Scott, a Syndey-i Egyetem tanára. A WHO hétfőn úgy döntött, rendkívüli szakértői bizottsági ülést hív össze szerdára Genfben. Ez lesz hivatott megállapítani, hogy a koronavírus terjedése nemzetközi járványügyi vészhelyzetet jelent-e.