Az erő a legfőbb értékmérő abban a kaposvári gyermekotthonban, ahol az egyik gondozott súlyosan bántalmazta a társát.

– A Karcsi már mást is megvert, féltünk tőle, mert nem lehetett tudni, mikor fog elborulni. A kabátját a nagyjából nulla fok ellenére is a kezében cipelő rövid hajú fiú nem volt hajlandó többet mondani, köszönés nélkül belépett a kaposvári Zita Gyermekotthon zöld kapuján, s elindult a portásfülke felé. Oda már nem követhettük, ugyanis hiába kértünk engedélyt a Somogy megyei Gyermekvédelmi Központtól, hogy bejuthassunk az intézménybe, az igazgató még csak nem is reagált megkeresésünkre.

A gyermekotthon az elmúlt hetekben azzal került ismét a hírekbe, hogy az interneten megjelent egy decemberi felvétel, amelyet az egyik gondozott készített, s amelyen egy nagyobb fiú – ahogyan a videón elhangzik, Karcsi – össze-vissza ver és rugdos egy nálánál kisebb és gyengébb gyereket. Az eset komoly visszhangot váltott ki, a verekedőt és a felvétel készítőjét elfogta a rendőrség, előbbi előzetes letartóztatásba került és súlyos testi sértés kísérlete miatt indult eljárás ellene. – Nem ez volt az első, hogy Karcsi megverte – mondta az otthon egy másik lakója, aki természetesen megnevezte az áldozatot. – Csak most lebukott, mert az a hülye felvette és kikerült a netre. Amúgy hetente jöhetnének, ha minden balhéról írni akarnának – tette hozzá. Találkoztunk a videón megvert fiúval, sőt a felvétel készítőjével is, ám gyámügyi engedély nélkül nem nyilatkozhattak. Az áldozat annyit azért elárult, hogy a körülményekhez képest jól van, s amióta bántalmazója nincs az otthonban, sokkal nyugodtabb a légkör, s a nevelők is jobban figyelnek rájuk. Az 1882-ben alapított, 1993 óta Zita királyné nevét viselő intézményről – előtte a szovjet partizánlány, Zoja Kozmogyenszkaja, még korábban Mária Valéria volt a névadó – négy éve Székely László akkori ombudsman írt jelentést. Ebből kiderült, hogy az otthonban mindennapos az agresszió, sőt, előfordult szexuális erőszak is, a gondozottak drogoznak, állandóan megszöknek, s alig akad közöttük, akiknek ne lenne rendőrségi ügye. Az érintettek akkor azzal magyarázták az áldatlan állapotokat, hogy a Zita normál gyermekotthonból speciálissá, deviáns gyerekek lakhelyévé vált. Arról viszont mindenki mélyen hallgatott, hogy normál gyermekotthonként is komoly gondok adódtak az intézménnyel, tíz évvel Székely László előtt elődje, Takács Albert is hasonló állapotokat tapasztalt vizsgálatakor. "A Zita Gyermekotthon tevékenysége, feladatának teljesítése alacsony színvonalú, működése - különös tekintettel a speciális ellátást igénylő gondozottak vonatkozásában - súlyosan sérti a gyermekek kiemelt védelméhez és lehető legmagasabb szintű testi, lelki egészséghez fűződő jogát” – írta a jelentésében. Korábban többször is jártunk az otthonban, s megtapasztaltuk, valóban mindent átjár az erőszak: nemcsak a gyerekek viselkedése volt agresszív – az egyik fotósnak neki is támadtak –, de dühkitöréseik nyomát viselték az ajtók, a berendezés, az ablakok – azóta felújították az épületet. Nemcsak a gyerekek, de a nevelők is elismerték, hogy a hierarchia ugyanúgy épül fel, mint a börtönökben, azaz az erő számít, a testi sértés már akkor is mindennapos volt. A gondozottak ráadásul nemcsak egymással keménykedtek, hanem a városba kilépve sem szelídültek meg. Az állandó szökésekről az egyik korábbi igazgató megjegyezte: olyanok, mint egy garniszálló, ha már elviselhetetlenül koszos valaki, éppen megéhezik, vagy pénzre van szüksége, visszamegy.

A Zita leghíresebb lakója 2010 előtt Janika volt, akire 11 éves korára 67 bűncselekményt - autófeltöréseket, lopást, telefonkészülékek kifosztását, csoportos rablást – bizonyítottak rá, volt olyan hónap, hogy 24 alkalommal került szembe a törvénnyel. Akadt olyan lakó is, aki súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás miatt állt bíróság elé, ugyanis erőszakkal arra kényszerítette otthontársait, hogy kolduljanak, s a „keresett” pénzt átadják neki, de a Zita portását is meglopta, az utcán pedig nők kezéből csavarta ki a táskát. Végül két évre javítóintézetbe került. Két másik gondozott a gyermekotthon páncélszekrényét rámolta ki, s lettek gazdagabbak százezer forinttal, társaik pedig azért kerültek bíróság elé, mert terrorizálták a kisebb gyerekeket: bezárták őket az ágyneműtartóba, s egyikük kezét szöges lécdarabbal ütötték. Tizenhárom éve az igazgató és az egyik pedagógus is szembe került a törvénnyel, egyebek mellett folytatólagos csalás miatt emeltek vádat ellenük: előbbi hamis iratokkal jelentkezett egy képzésre, amelyet az intézmény akkori vezetője állított ki neki.