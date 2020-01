Áder hivatala 28 millióért vett új protokoll-villanyautót

A Budapest Fejlesztési Központ a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja átalakulásával jön létre, a bejelentés szerint Karácsony áldásával.

Létrehozzák a kormányzati Budapest-politika szakmai műhelyét, a Budapest Fejlesztési Központot (BFK), a nonprofit zrt. vezérigazgatója Vitézy Dávid lesz - jelentette be kedden Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Fürjes Balázs, a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.



A BFK nem új cégként, hanem az évek óta működő Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja átalakulásával jön létre. A közmédiában tett bejelentés szerint a BFK feladata a városépítésben való közreműködés, a kormányzati budapesti közlekedéstervezési, várostervezési munka elvégzése, a fővárosi önkormányzattal való együttműködés, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa támogatása, részben döntéseinek végrehajtása. A központ emellett városkutatásokat folytat, gyűjti a nemzetközi tapasztalatokat, legjobb gyakorlatokat, valamint szakmai konferenciákat, a társadalommal való párbeszédet is szervez majd budapesti ügyekben. A BFK nem vesz át önkormányzati feladatokat, hatásköri változás nem történik, ilyen kormányzati szándék nincs.

A névhasználathoz Karácsony Gergely főpolgármester hozzájárulását is megkapták - jelentette ki a közmédiával Gulyás. A BFK Fürjes Balázs irányításával jön létre és működik, ő kérte fel vezérigazgatónak Vitézyt is, aki elfogadta a felkérést. "Meggyőződésünk, hogy Vitézy Dávid személye és munkája komoly hozzáadott értéket jelent a kormányzati Budapest-munkában. Vitézy Dávid a BKK korábbi sikeres vezetőjeként az egyik legtapasztaltabb, legjobb városfejlesztési szakember, remekül fognak együtt dolgozni Fürjes államtitkárral" - fogalmazott a miniszter.

Fürjes arról beszélt, hogy Vitézy "remek igazolás, nagy munkabírású, fiatalon is tapasztalt klasszissal gyarapodott a kormányzati Budapest-csapat". Kompetens vezető, tudását Karácsony is nagyra tartja, nem véletlenül kérte föl a BKK vezetésére - fűzte hozzá. Karácsony nem kérte fel Vitézyt, a BKK cégvezetői posztját megpályáztatta, erről korábban például itt nyilatkozott a Népszavának. Vitézy aztán azzal utasította el a pályázást, hogy szerinte a BKK-nál magasabb szinten kell összefogni a főváros közlekedésének szervezését, regionális szemléletmódra van szükség. Fürjes erről azt mondta: "ha már nem vállalta a BKK vezetését, szálljon be a városépítésbe az új Budapest Fejlesztési Központ vezetőjeként". Az államtitkár, miután a főváros nyakába ültetett új intézményt bejelentette, azt is mondta: "Budapest nem csatatér, a város fejlődése mindannyiunk közös ügye, a budapestiek együttműködést várnak a kormánytól és városvezetéstől, nem háborút".