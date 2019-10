Kásler meglepetéséből váratlan kiadás lett: a kórházak nem ajándékot, bérautót kaptak

Meglepetésként kaptak a kórházak több száz elektromos autót, ám még meg sem érkeztek máris kiderült fizetniük kell azokért.

Október elején jelentette be Kásler Miklós humán miniszter, hogy kormánytámogatással elektromos személyautókat vásároltak kórházi feladatok ellátására. A tárca összesen 249 elektromos Volkswagen Golfot vett, amelyeket kilencven egészségügyi intézmény között oszt szét. A beszerzéshez hárommilliárd forint támogatást nyújtott a kormány. A miniszter akkor azt is megmondta, mire fogják használni az autókat. Így például a telephelyek közötti közlekedésre, vér és vérkészítmények szállítására, ügyintézésre, szakemberek soron kívüli szállítására. Már a bejelentés is meglepte a kórházak főigazgatóit, mert se villanyhajtásút, se másmilyen gépkocsit nem kértek a fenntartótól. De "ajándék lónak ne nézd a fogát" alapon hangosan nem is ágáltak ellene. Most viszont mind több részlet kezd kiderülni a tárca ajándékáról. Bár a kocsik még nem érkeztek meg az intézményekhez, az értesítést már megkapták arról, hogy mibe kerül nekik a csatlakozásuk a környezetbarát közlekedéshez. A miniszteri bejelentéssel ellentétben ugyanis nem ajándékot, hanem bérautót kaptak az intézmények. Erről tanúskodnak azok a levelek, amiket a kórházak vezetői kaptak a napokban a kórházfenntartótól. Ebben arról tájékoztatták őket, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) Kormányzati Gépjárműellátási Igazgatósága elkészítette az új autók használati megállapodás tervezetét, és az ahhoz tartozó tájékoztatót. Eszerint pedig az intézményeknek a következő öt évben a Volkswagen e-Golf típusú kocsikért darabonként és havonta mintegy 54 ezer forintot kell fizetniük. Ám, ha évente 30 ezer kilométernél többet hajtják azokat, akkor az efelett kilométerekért további 34 forintot számítanak fel. A „bérleti díjat” negyedévenként kell befizetniük az intézményeknek. Azoknál a kórházaknál különösen furcsa egy ilyen ajándékba kapott költség, amelyek folyamatos nyomás alatt vannak amiatt, mert „túlköltenek.” A Magyar Államkincstár adatai szerint szeptember végére az egészségügyi intézményekben összegyűlt 58 milliárdnyi kifizetetlen számlával már csúcsot döntött az eladósodás. Van egyéb pikantériája is az ügyletnek: az autókat a tárca közlése szerint mintegy 12 millióért vették, ugyanakkor az üzleti lapok arról cikkeznek, hogy a golf kereskedők Németországban nagyon nagy engedménnyel próbálnak megszabadulni ettől a típustól, mert készül már a Volkswagen jóval olcsóbb és modernebb változatra.