Talált tárgyként kezeli, úgy gyűjti össze a széthagyott e-rollereket Erzsébetváros

Az elmúlt héten, életének 90. évében elhunyt Nagy Lajos, az MTI Külföldi Adások Szerkesztőségének volt vezetője. Az állami hírügynökség nem emlékezet meg a haláláról.

Az 1930-ban született Nagy Lajos 1947-ben került az MTI-be. Eleinte a belpolitikai rovat munkatársa, majd a gazdasági rovat vezetője, 1956-ban pedig a hírügynökség forradalmi bizottságának tagja volt (az MTI emlékoldalán, az 1956.mti.hu -n ma is olvasható a visszaemlékezése a Magyar Távirati Iroda 56-os tevékenységéről). Szerepvállalása kettétörte a karrierjét: a forradalom bukása után disszidált, hazatérését követően pedig hosszú ideig nem kapott munkát. Az MTI nem vette vissza, szabadúszóként, általában álnéven publikált. A konszolidáció időszakában, 1963-ban került ismét az állami hírgyár állományába, azon belül is a Külföldi Adások Szerkesztőségére (KASZ). Előbb a KASZ helyettes vezetőjeként dolgozott, a korábbi szerkesztőségvezető, Heltai András tudósítói megbízatásának kezdetétől pedig a KASZ vezetője volt, egészen a nyugdíjazásáig. Lelkiismeretes, magas színvonalú munkájáért megkapta az MTI Örökös Tudósítója és az Aranytoll szakmai elismeréseket. Az MTI gyakorlatában nem számít megszokottnak, hogy egy rendszereken átívelő pályafutású, megkérdőjelezhetetlen szakmai kvalitású vezető munkatársának haláláról ne számoljanak be. Lapunk megkérdezte a hírügynökséget, hogy miért nem adták ki Nagy Lajos halálhírét – amennyiben reagálnak, válaszukat közölni fogjuk.