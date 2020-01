Szigorodtak a babaváró hitel feltételei

Szűkült a babaváró hitelre jogosultak köre: a szakgimnáziumba, szakiskolába járók könnyen kieshetnek a rostán.

Szigorították a babaváró hitel feltételeként elvárt legalább 3 éves TB-jogviszonyra vonatkozó előírásokat, ami azokat a fiatalokat érintheti hátrányosan, akik tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában folytatják vagy folytatták tanulmányaikat – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.hu. A kamattámogatott hitel igénybevételéhez számos jogszabályi feltételt teljesítenie kell az igénylőknek. Ezek közül 2020. január 1-jén az elvárt, legalább 3 éves társadalombiztosítási (Tb) jogviszonyra vonatkozó elvárás szigorodott, holott a Bankmonitor.hu hitelszakértőinek tapasztalatai szerint az eddig is az egyik legnehezebben megugorható akadálynak bizonyult. A babaváró hitelre vonatkozó kormányrendelet ugyan nem változott, vagyis az igénylő házaspár legalább egyik tagjának továbbra is minimum 3 év folyamatos Tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, amiből az utolsó 180 napnak magyar munkaviszonyból kell származnia. (A külföldön élő és dolgozó családok tehát akkor sem igényelhetik a babavárót, ha egyébként tervezik, hogy a hitel felvételét követően hazatelepülnének. ) Az elfogadható jogviszonyok köréből kikerült viszont egy elem: 2020. januárjától nem minősül biztosítottnak a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában tanulmányokat folytató tanuló. Vagyis a szakgimnáziumban, szakközépiskolákban eltöltött évek a továbbiakban nem számítanak bele a 3 éves jogviszonyba. A Bankmonitor.hu egy konkrét példán keresztül is bemutatta, mit jelent a fenti változás. Az a fiatal pár, amelynek egyik tagja 2017. decemberéig szakiskolában folytatott tanulmányokat, azóta pedig folyamatos, alkalmazotti munkaviszonya van, tavaly év végéig megfelelt a babaváró Tb-jogviszonyra vonatkozó előírásainak. Az idén januárjától azonban már csak 2 éves T- jogviszonya lesz, emiatt pedig nem jogosult a támogatásra.