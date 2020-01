Sűrű füst gomolygott az utastérben, halálra rémültek egy bukaresti repülő utasai (videó)

Sokan maradtak Medvegyev kabinetjéből, a lemondott kormányfőnek új pozíciót hoztak létre, Putyin helyettese lesz.

Misusztyin első helyettese Putyin eddigi gazdasági tanácsadója, Andrej Belouszov lett - írja az MTI. Szergej Lavrov megőrizte a külügyi, Szergej Sojgu a védelmi, Vlagyimir Kolokolcev a belügyi, Anton Sziluanov - az eddigi első miniszterelnök-helyettes - a pénzügyi, Alekszandr Novak az energiaügyi, Gyenyisz Manturov az ipari és kereskedelmi, Jevgenyij Ditrih a közlekedési és Dmitrij Patrusev az agrártárcát, Jevgenyij Zinyicsev pedig a rendkívüli helyzetek minisztere marad. Az eddigi miniszterelnök-helyettesek közül a hadiipart felügyelő Jurij Boriszov sajtóforrások szerint a szárnyai alá veszi az üzemanyag- és energiakomplexumot, valamint az ipart is. Maradhat posztján a szociálpolitikáért felelős Tatyjana Golikova és a távol-keleti fejlesztéseket felügyelő Jurij Trutnyev is. A kormányfőhelyettesek közül nem folytatja viszont Dmitrij Kozak, Alekszej Gorgyejev, Vitalij Mutko, Konsztantyin Csucsejko és Olga Gologyec sem. Kozak, aki eddig az energiaügyeket vitte, sajtóértesülések szerint elnöki tanácsadó lesz. A miniszterelnök-helyettesek között új Dmitrij Grigorenko, a kormányapparátus vezetője, Viktorija Abramenko, Dmitrij Csernisenko, Alekszej Overcsuk és Marat Husznullin. A Medvegyev-kormány legifjabb tagja, Makszim Oreskin gazdaságfejlesztési miniszter helyét Makszim Resetnyikov, a Permi terület volt kormányzója veszi át. Oreskin sajtóértesülések szerint elnöki gazdasági tanácsadó lesz. Nem kapott helyet az új kormányban Veronyika Szkvorcova egészségügyi miniszter, aki egyúttal a magyar-orosz kormányközi vegyes bizottság társelnöke is volt. A tárcát Mihail Murasko vette át. Távozott az eddigi kulturális és a közoktatási miniszter, Vlagyimir Megyinszkij és Olga Vasziljeva is. Tárcájukat Olga Ljubimova, a filmosztály eddigi vezetője, illetve Szergej Kravcov, a tanfelügyelői testület eddigi főnöke veheti át. Pavel Kolobkov sportminiszter helyére Misusztyin Oleg Maticint ültette. Jurij Csajka távozó főügyésznek az észak-kaukázusi szövetségi körzetben ajánlották fel, hogy elnöki megbízott legyen. A kormányban egyébként megszűnik a régióért felelős minisztérium, feladatkörét a gazdaságfejlesztési minisztérium veszi át. A Csajka helyére jelölt Igor Krasznov sikerrel vette a szakbizottsági meghallgatást a törvényhozás felsőházában. Az eddigi és a leendő főügyészt Putyin kedden együtt fogadta a hivatalában. Az orosz parlament alsóháza kedden első olvasatban megszavazta az orosz biztonsági tanács elnökhelyettesi posztjának létrehozását, amelyet a Vlagyimir Putyin elnöktől kapott kinevezés alapján Dmitrij Medvegyev lemondott miniszterelnök kap majd meg. A testület vezetője maga az államfő. Putyin elnök a parlament két háza előtt múlt szerdán elmondott beszédében több, egyebek között a demográfiai visszaesés enyhítését célzó szociális intézkedést, valamint a hatalmi ágak egyensúlyát is érintő alkotmánymódosítási kezdeményezést hirdetett meg. Ezt követően Medvegyev benyújtotta lemondását, Putyin pedig Misusztyint bízta meg kormányalakítással. Az elnök hétfőn az alaptörvény 22 cikkének módosítását kezdeményezte az orosz törvényhozásnál. Ezt a felsőház (Szövetségi Tanács) alkotmányügyi bizottsága kedden támogatásáról biztosította, és hasonlóképpen tett az alsóház (Állami Duma) illetékes szaktestülete is. Utóbbi csütörtökön szavaz majd a változásokat tartalmazó törvénytervezetről. Második olvasatban az alsóház voksolása február közepén esedékes. A duma tanácsa egyébként szerdában határozta meg azt a határidőt, ameddig a törvényhozási bizottságok és frakciók, a legfelsőbb és az alkotmánybíróság, valamint a számvevőszék és a helyi hatalmi szervek véleményezhetik az alaptörvény módosítását. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a változtatások elfogadásának gyors tempóját kedden azzal magyarázta, hogy az elnöki kezdeményezések prioritást élveznek. A megvalósításukra vonatkozó konkrét határidőket ugyanakkor továbbra sem nevezett meg. Közölte, hogy az alkotmánymódosítások elfogadását széles körű vita és tájékoztatási kampány fogja kísérni.