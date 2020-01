Elkezdték csepegtetni, hogy kik adnak át szobrocskát az Oscar-gálán

Míg a tavalyi év a jubileumok jegyében telt, idén a hálózatokra kerül hangsúly a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban, ismertette az intézmény évindító sajtótájékoztatóján Fabényi Julia igazgató. Mint arról beszámolt: 2019-ben több mint százezer látogatója volt a múzeum nyolc időszaki és pop up kiállításának, számos együttműködés és műtárgykölcsönzés is megvalósult. Két rangos elismerést is átvehettek: a Bauhaus századik évfordulója alkalmából nyílt tárlathoz kapcsolódó foglalkozásaikat Múzeumpedagógiai Nívódíjjal jutalmazták, és tavaly kapta meg az intézmény 2018-as a kortárs ukrán művészetet bemutató Permanens forradalom című kiállításáért a nemzetközi Global Fine Art Awards közönségdíját. A Ludwig ismét megújítja gyűjteményi tárlatát Időgép címmel, valamint bemutatja Waliczky Tamás Képzelt kamerák című, az 58. Velencei Képzőművészeti Biennálé Magyar Pavilonjában korábban megvalósult kiállítását. Januárban nyílik a The Dead Web – The End című tárlat, azt a kérdést feszegetve, mi következhet az internet kapacitásának végével. A társadalmi, gazdasági és a mindennapi élet területét érintő felvetésekkel a Slow Life – Az élet lassú tempóban című nemzetközi csoportos kiállítás is foglalkozik. A hálózatkutatás „atyjaként” ismert Barabási Albert-László nevéhez fűződő tudósokból és tervezőkből álló kollektíva, a BarabásiLab: Rejtett mintázatok című kiállítása az év második felében nyílik. Kiemelkedő lesz a Konok Tamás életművét bemutató tárlat, amelyet a festőművész 90. születésnapja alkalmából rendeznek meg, valamint a Deutsche Telekom Művészeti Gyűjteményének több mint hatvan kortárs művét prezentáló kiállításra. A májustól novemberig látogatható 17. Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjának nemzeti biztosa ezúttal is Fabényi Julia lesz; a nemzetközi eseményen Magyarország az Othernity. Modern örökségünk újrakondícionálása című projekttel vesz részt.

