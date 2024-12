Életműdíjat kapott Rosenstein Tibor

Az előző évekhez hasonlóan az idén is átadták a Best of Budapest & Hungary kiadó díjait. A díjátadó gála ezúttal a Kempinskiben volt. Ezúttal is a hazai gasztronómia, vendéglátás és turizmus legjobbjai kaptak elismerést. A kiadó az idén tíz kiemelt díjjal is jutalmazta a szolgáltatókat.