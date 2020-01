Börtönkártérítések felfüggesztése: a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke szerint Orbán a jogállamot ássa alá

Továbbra sem enged a tankerület akaratának egy budapesti iskola tanári kara, ahol a két tannyelvű oktatás jövője a tét. Az ellenállásba a szülők is bekapcsolódtak.

Nem változtatott pedagógiai programján a Külső-Pesti Tankerületi Központ által adott január 15-i határidő után sem a Budapest XVIII. kerületében működő Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola tanári kara, és ebben a szülői munkaközösség tagjai is támogatták őket.: a tankerület azt szeretné, hogy a következő tanévtől a Kapocsban induló két első osztály közül csak az egyik legyen két tanítási nyelvű, a másik pedig normál tantervű, hogy azok a szülők is beírathassák gyermekeiket, akik nem szeretnék, hogy gyerekeik már első osztályban magyar-angol nyelvű oktatásban részesüljenek. Ehhez a pedagógiai program módosítására lenne szükség, ami viszont a tantestület hatáskörébe tartozik. A tanárok szerint ha a tankerület akarata érvényesülne, egy lassan tíz éve sikerrel működő program szűnne meg, ami az iskolát is bizonytalan helyzetbe hozná. Ugyanis 2010-ben épp azért döntöttek amellett, hogy mindkét első osztály két tanítási nyelvű legyen, mert a „normál” tantervet egyre kevesebb szülő választotta, míg a két tannyelvű osztályba túljelentkezés volt. A tankerület kezdeményezésével nemcsak a tanári kar, hanem az iskola szülői munkaközössége sem ért egyet. Múlt héten petíciót indítottak a két tannyelvű oktatás megcsorbítása ellen, valamint Bak Ferenc tankerületi igazgatónak is levelet írtak. A levélben felhívták a figyelmet arra: a két tannyelvű programban résztvevő diákok körében az elmúlt években jelentősen csökkent a lemorzsolódó gyerekek száma, az iskola tanulóinak többsége pedig már nyolcadik osztály végén középfokú nyelvvizsgát szerez. A szülők szerint a tankerület kezdeményezése szembemegy azzal, amit a kormányzat a nyelvtanulás fontosságáról kommunikál. Emlékeztettek: a korábban bejelentett jogszabályi módosításoknak megfelelően az is várható, hogy a közeli jövőben csak azok a tanulók felvételizhetnek majd egyetemre, akik rendelkeznek legalább egy középfokú nyelvvizsgával. De ha nem is változik a jogszabályi környezet, a nyelvvizsgával rendelkező diákok akkor is jelentős előnyre tesznek szert. A szülők szerint a Kapocs Iskolában ettől a lehetőségtől akar megfosztani a tankerület évfolyamonként legalább 30 gyereket. Közben az is kiderült, hogy míg a Kapocsban megfeleznék a két tannyelvű osztályokat, addig a kerület egy másik iskolájában, az Eötvös Loránd Általános Iskolában jövőre első alkalommal két tanítási nyelvű osztályt indítanak. A Kapocs Iskola közössége szerint üdvözlendő a két tanítási nyelvű program kiterjesztése, de nem értik, ezzel párhuzamosan náluk miért kell korlátozni ezt a lehetőséget. Bár arra nincs kézzelfogható bizonyíték, hogy a két ügynek köze lenne egymáshoz, de érdekes körülmény, hogy az Eötvös Iskola igazgatójának felesége, Király Marian korábban a Kapocs igazgató-helyettese volt, jelenleg pedig a Külső-Pesti Tankerületnél dolgozik.Kerestük a tankerületet, hogy megtudjuk, mit tehetnek, ha a Kapocs tantestülete nem módosít a pedagógiai programon. Bak Ferenc tankerületi igazgató azt írta: az indítható osztályok számának engedélyezése már a tankerület hatáskörébe tartozik. Arra a kérdésünkre, mikorra a rendeződhet az iskola helyzete, már nem kaptunk választ. Az iskolák weboldalán található tájékoztatókból viszont kiderült, hogy a kerületben január 28-án, a Pestszentimrei Sportkastélyban tartanak szülői fórumot a beiskolázásról és a következő tanévben várható változásokról.