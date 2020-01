Irán beismerte, hogy két orosz gyártmányú rakétával lőtte le az ukrán utasszállítót

A jelentés szerint „jelenleg is folyik a rakéták által a balesetre gyakorolt hatás elemzése”.

Irán kedden beismerte, hogy két orosz gyártmányú légvédelmi rakétával lőtte le január 8-án az ukrán utasszállítót. A MAU ukrán légitársaság Teheránból Kijevbe tartó gépét röviddel a felszállás után érte a találat, a gépen tartózkodó 176 ember meghalt. Az iráni Polgári Légközlekedési Szervezet előzetes jelentése beérte annak közlésével, hogy TOR-M1 típusú rakéta okozta a Boeing 737-800 tragédiáját. Irán a katasztrófa után napokig tagadta, hogy rakétákat lőtt ki a gépre, hajtóműhibának tudta be a balesetet. Miután Kanada és az Egyesült Államok is rakéta becsapódásának tulajdonította az utasszállító lezuhanását, Teherán beismerte, hogy a Forradalmi Gárda légvédelmi egysége lőtte le az ukrán gépet, de nem szándékosan. Az új jelentés szerint a rakéták TOR-M1 légvédelmi rendszerből származtak. Iránnak 2017-ben 29 TOR-M1 egységet szállítottak le egy Oroszországgal kötött, becslések szerint 700 millió dolláros szerződés alapján. A jelentés szerint „jelenleg is folyik a rakéták által a balesetre gyakorolt hatás elemzése”. A TOR a NATO-ban SA-15 kódnéven ismert rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer, amelyet a Szovjetunióban fejlesztettek ki repülőgépek és irányított rakéták lelövésére. Lánctalpas járműre szerelték, amely radart és nyolc rakétát szállít. Minden jármű külön irányítható. A TOR hatótávolsága legfeljebb 12 kilométer, és legfeljebb 6 kilométer magasban repülő célpontok lelövésére alkalmas. Robbanótöltete repesz-romboló, a rakéta a cél közelében robban fel, repeszei megrongálják a hajtóművet, üzemanyagtartályt és más fontos alkatrészeket.