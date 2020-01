Vitézy elárulta, mi lesz a feladata az új Budapest Fejlesztési Központ élén

A bűnszervezet bizonyítatlanságára és rendőrségi nyomozás hiányosságaira összpontosítottak a védők abban a perben, amelyben az elsőrendű vádlott magát államtitkárnak kiadva ígért uniós támogatásokat visszaosztásért cserébe. - Nem ennek az ügynek a vádlottjai voltak a célszemélyek, de nekünk, azt hiszem, egyértelműen jól jött – jegyezte meg a keddi tárgyalás előtt az egyik ügyvéd a Kaposvári Törvényszéken utalva

a Btk. tavaly júniusi módosítására. A parlament kormánypárti többsége ugyanis akkor úgy változtatta meg a jogszabályokat, hogy - a Népszavának nyilatkozó szakemberek szerint - szinte lehetetlenné vált a bűnszervezeti elkövetés bizonyítása. A módosítás értelmében bűnszervezetnek a legalább három személyből álló, hosszabb időre, hierarchikusan szervezett, konspiratívan működő csoport minősül, amelynek célja ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése. A feltételekből elsősorban a konspiratív jelleg bizonyítása nehéz. (Sokak szerint a változtatással jól járhatott Simonka György fideszes országgyűlési képviselő is, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsítanak.) Kőrös Gusztáv – aki a 2013-as bajai időközi választással kapcsolatos szavazatvásárlós kamuvideó főszereplőjeként vált ismertté – és 13 társa ellen bűnszervezetben, többrendbeli vesztegetést állítva, hivatalos személyi jelleg színlelésével, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. Kőrös a legtöbbször Kovács Tivadar államtitkárként bemutatkozva, s magát Lázár János akkori miniszter közeli munkatársának beállítva, vissza nem térítendő uniós támogatásokat ígért vállalkozóknak, cserébe némi visszaosztást kért a tárcavezetőre hivatkozva. Annak érdekében, hogy növeljék hitelességét, TEK-es egyenruhára hajazó uniformisba öltözött csuklyás alakok kísérgették – nem csoda, hogy a többség bedőlt neki, s összesen több százmillió forintot át is adták a férfinak. A vádirat szerint Kőrös leginkább a rokonaiból hozta létre bűnszervezetét, amelynek tagjait 2018 őszén végül valódi TEK-esek füleltek le. Az elsőrendű vádlott a per során részben elismerte bűnösségét, társai azonban tagadtak, s védőik a bűnszervezet bizonyíthatatlanságára, valamint a szerintük nem megfelelően feltárt és ellenőrzött eseményekre hivatkozva felmentést kértek védenceikre. A perben február elején várható ítélet.