Fürjes szerint is vállalhatatlan volt a Karácsony-interjú

A Reuters a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét idézi, aki szerint Orbán Viktor a jogállamot ássa alá, amikor megtagadja , hogy a kormány – jogerős ítélet alapján – kártérítést fizessen az embertelen körülmények között tartott raboknak, illetve a gyöngyöspatai iskolai elkülönítés áldozatainak. A jelentés hozzáfűzi, hogy a miniszterelnök már egy sor kérdésben tengelyt akasztott az unióval, most pedig arra utasította az igazságügyi minisztert, hogy ameddig csak lehetséges, odázzák el a pénzek átutalását. Ezen kívül bejelentette a vonatkozó szabályok felülvizsgálatát. Bánáti János szerint azonban a hatalom eljárása aláássa az igazságszolgáltatásba, azon belül is a bírósági döntésekbe, így a demokráciába vetett bizalmat. Mert ha egy állam nem tartja be a szabályokat, akkor az emberek a továbbiakban mondhatják például, hogy nem róják le az általuk jogtalannak tartott adót, és ez legveszedelmesebb az egészben. Hiszen a demokratikus viszonyok azt jelentik, hogy mindenki elfogadja a bíróságok verdiktjét. Magyar György ehhez annyit tett hozzá, hogy a jelek szerint a kormánynak nincs szüksége az igazságszolgáltatásra, mert ő maga is megmondhatja bárkinek, mi a jó és mi a rossz. A cikkben az áll, hogy a nacionalista Orbán rendszeresen visszautasítja jogállami aggályokat. Szerinte azokat politikai ellenfelei szítják, gyakran Sorossal a háttérben. ( New York Times/Yahoo/Reuters