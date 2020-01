Megerőszakoltak egy egyetemista lányt Budapesten

A 30 éves szomáliai gyanúsítottat elfogta a rendőrség.

Egy oltalmazotti státuszban, Magyarországon élő 30 éves férfi a megalapozott gyanú szerint bántalmazott, majd megerőszakolt egy egyetemista lányt Budapesten –A rendőrség közleménye szerint 25 éves lány január 20-án egy erzsébetvárosi szórakozóhelyen ünnepelte barátnőjének sikeres államvizsgáját, ahol a két fiatal megismerkedett két férfival. Hajnalban a két lány külön indult haza a szórakozóhelyről, és a 25 éves nőnek az alkalmi ismerőse felajánlotta, hogy elkíséri. A férfi a Kéthly Anna téren lévő parkba csalta a lányt azzal az indokkal, hogy elszív egy marihuánás cigarettát. A parkban a férfi szexuálisan közeledett a lány felé, aki ezt egyértelműen elutasította. A férfi ekkor erőszakossá vált, a lányt többször megütötte, befogta a száját és megerőszakolta, majd a lány telefonját is elvette. A nő sikoltozására egy amerikai férfi figyelt fel, aki a segítségére sietett, de a szomáliai férfi a lányt védeni próbáló amerikai férfira is rátámadt, többször megütötte, megrúgta, majd a dulakodás után elfutott a helyszínről. A rendőröket az amerikai férfi értesítette, és az adatgyűjtés, az elkövetőről adott személyleírás, valamint a környéken lévő térfigyelő kamerák segítségével 17 órakor a VIII. kerületi Teleki téren a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival elfogták a támadót, akinél megtalálták a lány telefonját is. A szomáliai állampolgárságú férfit a kerületi rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetését nem ismerte el. A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 30 éves férfit szexuális erőszak, kifosztás és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete valamint kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására.